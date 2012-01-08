آمادگی بالای ساموئل و تمرین اختصاصی جباری/ اسلامی در تمرین شرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل آماده سازی تیم استقلال امروز یکشنبه هم در زمین چمن ورزشگاه دستگردی پیگیری شد. در این تمرین بازهم آندرانیک تیموریان به علت مصدومیت غایب بود و حمید عزیززاده نیز بصورت اختصاصی زیر نظر پزشک و بدنساز تیم تمرین کرد.

مجتبی جباری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال نیز امروز در تمرین تیم شرکت داشت اما پس از 20 دقیقه دویدن دور زمین و تمرین اختصاصی در مراحل آماده سازی و کارهای تاکتیکی تیم شرکت کرد.

تمرین امروز استقلال درحالی برگزار شد که مهدی اسلامی، سنگربان جوان این تیم برای نخستین بار در مراحل آماده سازی تیم شرکت کرد. مهدی رحمتی دروازه بان اصلی تیم استقلال هم امروز پس از نیم ساعت تمرین اختصاصی با توپ مدیسن بال زیر نظر ترابپور و با دیگر دروازه بانان استقلال تمرین کرد.

تمرین روز یکشنبه استقلال با بازی "دستش ده" آغاز شد. سپس بازیکنان در قالب دو تیم سبز و آبی در نیمه‌ای از زمین که با چهار دروازه محصور شده بود، فوتبال بازی کردند. در بخش پایانی تمرین بازیکنان به فوتبال دستگرمی پرداختند که این بازی با هدایت "میشائیل هنکه" و زیر نظر پرویز مظلومی برگزار شد.

در این بازی آمادگی "جی لوید ساموئل"، بازیکن جدید تیم استقلال و مجتبی جباری بیش از دیگر بازیکنان بود.

مراحل آماده سازی تیم استقلال از ساعت 15 فردا دوشنبه در ورزشگاه دستگردی تهران پیگیری می شود و پس از آن بازیکنان برای دیدار با داماش به رشت می‌روند.