حبیب رضایی دوباره "کمی بالاتر"ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعه شب گذشته 16 دی ماه کامبیز دیرباز برای آخرین بار نقش خود را در نمایش "کمی بالاتر" ایفا کرد که با استقبال تماشاگران روبرو شد. آروند دشت‌آرای پایان این نمایش، با برگزاری مراسمی کوچک از این بازیگر تقدیر کرد. با بازگشت حبیب رضایی از سفر، نمایش "کمی بالاتر" طبق روال گذشته از یک‌شنبه با حضور این بازیگر به اجراهای خود ادامه می‌دهد. حبیب رضایی به جای دیرباز دوباره ایفاگر نقش مهام عدل می‌شود.

تا به حال چهره‌های سرشناس بسیاری مثل مسعود رایگان، پانته‌آ بهرام، لعیا زنگنه، آتوسا قلمفرسایی، محمدرضا شریفی‌نیا، پگاه آهنگرانی، اندیشه فولادوند، ملیکا شریفی‌نیا، مهدی پاکدل، بهنوش طباطبایی، حمید عسکری، علیرضا بذرافشان و هوشنگ گلمکانی، عباس یاری از نمایش"کمی بالاتر" دیدن کرده‌اند.

نمایش"کمی بالاتر" نوشته محمد چرم‌شیر و درامارتوژی فرهاد مهند‌س‌پور هر شب به غیر از شنبه ساعت 15: 20 در تالار تازه تاسیس حافظ روی صحنه می‌رود. رضا یزدانی، خواننده پاپ کشور، در این نمایش 3 قطعه را به طور زنده اجرا می‌کند که از میان این سه قطعه، دو ترانه، برای اولین‌بار در این نمایش خوانده می‌شوند.

علاقمندان برای تهیه و رزرو بلیت می‌توانند به سایت اینترنتی سی‌گذر (www.sigozar.com) یا دل پخش، پرداسیستم، بتهوون، کافه کهن، دنیا، دارینوش، پرشیا، سیاه و سفید و گیشه تالار وحدت مراجعه کنند. اولویت برای فروش بلیت با کسانی است که به سایت سی‌گذر مراجعه کرده‌اند.

بازیگران به ترتیب الفبا عبارتند از خسرو احمدی، بیژن افشار، هانیه توسلی، رویا تیموریان، سینا رازانی، امیرحسین رستمی، حبیب رضایی، طناز طباطبایی، جواد نمکی و رضا یزدانی.

برگزاری پنج مجلس تعزیه در هفته هنر استان مرکزی

همزمان با برگزاری هفته هنر استان مرکزی در تهران و به مناسبت فرا رسیدن ایام عزاداری اربعین حسینی ، پنج مجلس تعزیه در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می‌شود.

هفته هنر استان مرکزی از 21 الی 25 دی ماه 1390 با همکاری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی و فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.هنر آیینی و مذهبی تعزیه نیز بخشی از هفته هنر استان مرکزی است که در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

پنج مجلس تعزیه در این پنج شب ساعت 19 در سالن اصلی فرهنگسرا توسط گروههایی از شهرستان های اراک و تفرش اجرا می‌شود.همچنین برگزاری نمایشگاه موزه تعزیه بخشی از برنامه های ویژه هفته هنر استان مرکزی است. در این نمایشگاه که در گالری شماره دو فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود آثار نفیسی از آئین تعزیه استان مرکزی به نمایش گذاشته می‌شود.

هفته هنر استان مرکزی دهمین هفته هنر استان‌ها است که به میزبانی فرهنگسرای نیاوران تهران در سال 1390 برگزار می‌شود.





