معرفی برترینهای حامی کارآفرینی در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صابری انصاری اظهار داشت: در داوری این بخش از جشنواره، زمان تشخیص و شناسایی فرصتهای مناسب سرمایه‌گذاری، بیشترین امتیاز را در معرفی برترین سرمایه‌گذاران کارآفرین دارد.

وی افزود: تنوع منابع سرمایه‌ای و چگونگی تأمین آنها، تعداد و حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در حمایت از فن‌آفرینان و زمان سرمایه‌گذاری در شرکتهای فن‌آفرین، از معیارهای داوری بخش مسابقه‌ای سرمایه‌گذاران کارآفرین هشتمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی است.

سرپرست کارگروه سرمایه گذاران کارآفرین هشتمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی گفت: تعداد و حجم سرمایه‌گذاریهای انجام شده در حمایت از فن‌آفرینان و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای، از دیگر معیارهایی است که در این بخش مسابقه‌ای جشنواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.