عملیات احداث پروژه "شهر تمدن ها" در طرقبه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فخریان ظهر یکشنبه در نشست خبری شهرداران شهرهای شاندیز چناران و طرقبه در سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در مشهد اظهار کرد: پروژه بزرگ شهر تمدن ها در منطقه 400 هکتاری داغستان با 126 هکتار در حال انجام است.

وی ادامه داد: 150 میلیارد نیز هزینه اجرای پروژه است که توسط بخش خصوصی حمایت می شود.

فخریان افزود: در این پروژه سه طرح "پنجره ای به جهان"، "پنجره ای به اسلام" و "پنجره ای به ایران" احداث می شود که در هر یک از این پنجره ها نمادها و ابنیه تاریخی متناسب با آن ایجاد می شود.

شهردار طرقبه بیان کرد: پیش بینی می شود تا 5 سال آینده گردشگران در این شهرستان تا 3 روز ماندگاری داشته باشند.

فخریان گفت: پروژه موج های خروشان طرقبه که بزرگ ترین پروژه آبی در سطح کشور است نیز در دست اقدام است که در این زمینه 130 میلیارد تومان بر آورد شده است.

وی بیان کرد: احداث باغ عطاری و پروژه پارسه از دیگر اقداماتی است که در راستای جذب و توسعه گردشگر در این شهرستان انجام شده است.

وی در خصوص مجموعه تفریحی چالی دره بیان کرد: این مجموعه با مشارکت سازمان همیاری شهرداری استان با مساحت 140 هکتار زمین کلید خورد و 132 میلیارد تومان ارزش گذاری شده و می توان به جرات گفت که اگر این سد نبود در گرمای تابستان درختان خشک می شدند.

وی با تاکید شهرداری ها باید به سمت خصوصی شدن حرکت کنند، عنوان کرد: باید یک کارگاه تخصصی برای جذب گردشگر و سرمایه گذار در این شهرستان ایجاد شود زیرا جذب گردشگر ایجاد اشتغال و محیط زیست پایدار را به دنبال دارد.

فخریان با بیان اینکه گردشگری یکی از برنامه های اصلی خراسان رضوی است گفت: به دلیل زیارتی بودن مشهد، طرقبه و شاندیز نیز با آب و هوا و پتانسیل های بالا می تواند نقش موثری را در جذب و توسعه گردشگر ایجاد کند.

وی تاکید کرد: رویکرد ما این است که این شهرستان یک مدیریت واحد شهری را داشته باشد که در این راستا باید در جهت طرح جامع و تفضیلی حرکت کرد.

وی بیان کرد: ما برای توسعه گردشگری در این شهرستان بر اساس سند 5 ساله و چشم انداز بیست ساله ملی گام بر می داریم و اگر بر مبنای این برنامه ها حرکت کنیم حتی با تغییر مدیریت نیز استراتژی و هدف در زمینه جذب گردشگر تغییر نخواهد کرد.