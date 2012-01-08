700 تشکل مردم نهاد در استان تهران فعالیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد گل محمدی اظهار داشت: این سازمانهای مردم نهاد با اعتبارنامه معاونت جوانان استان تهران فعالیت دارند که می توانند به عنوان یکی از ارکان تقویت مشارکت اجتماعی جوانان مورد توجه قرار گیرند.

وی از حضور 20 نفر از دبیران تشکلهای مردم نهاد فعال استان تهران در نشست دبیران سمنها با وزیر ورزش و جوانان و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: نشست مذکور بنابر اعلام معاونت ستاد ساماندهی وزارت ورزش و جوانان در روزهای 20 و 21 دی ماه جاری برگزار می شود.

مدیر دفتر اجتماعی معاونت جوانان استان تهران برگزاری این جلسه را قدمی مثبت در اهمیت جایگاه سمنهای جوانان دانست عنوان کرد: این نشست قرار است با پیشنهاد هشت کارگروه برای هم اندیشی راهکارهای حمایتی، مشارکتی و تعاملات دستگاهها در افزایش مشارکت اجتماعی و فعالیتهای تشکلها برگزار شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه رویکرد و نگاه جامعه و مدیران به نقش سازمانهای مردم نهاد در سالهای گذشته به نحوی بوده که ارتباط دوسویه جوانان فعال در تشکلهای غیر دولتی با سازمانها و دستگاهها، توانسته روحیه مشارکت طلبی و مطالبه گری جوانان را نهادینه و تقویت کند.