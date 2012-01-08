آلودگی منابع چالش بزرگ تامین آب است

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول محققیان با اشاره به حضور 90 شرکت در نمایشگاه صنعت آب اظهار داشت: شرکتهای حاضر از استانهای تهران، اصفهان، البرز، قم و فارس و نمایندگان کشورهای آلمان و سوریه در زمینههای لوله و اتصالات چدنی، فلزی و پلی اتیلن، سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب، آب شیرینکن و مواد شیمیایی مرتبط، مشاوره و پیمانکاری پروژههای سد و نیروگاههای برق آبی، تونلهای آبرسانی، سیستمهای پمپاژ، پمپهای صنعتی و اتصالات مرتبط، فیلترهای صنعتی و مخازن فعالیت دارند.
وی گفت: پنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب در شهر تاریخی اصفهان برگزار شده تا علاوه بر نمایش دستاوردهای به روز این عرصه، از طریق ارتباط با مخاطبان فرهنگسازی مصرف را نیز مدنظر قرار دهد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان با اشاره به اینکه نگاه تحولگرایانه به مدیریت کلان آب کشور و توسعه فرهنگ نوآوری و شکوفایی در مدیران دولتی، کارفرمایان، مشاوران، پیمانکاران و سازندگان ضرورتی اجتنابناپذیر است نمایشگاه را یاریدهنده این هدف دانست و افزود: بیگمان تحول در مدیریت آب کشور جز از طریق ایجاد تحول در بینش، دانش و مدیریت تمامی دستاندرکاران بخش آب کشور ممکن نمیشود و نمایشگاه بستری مهیا برای این موضوع است.
وی تصریح کرد: آلودگی منابع آب و محدودیت منابع سرمایهگذاری از جمله مهمترین عوامل پیچیدگی شرایط در رویارویی با چالش بزرگ تأمین آب به شمار میرود.
محققیان ادامه داد: در چنین شرایطی اتکا به روشهای علمی برای بهرهبرداری از تأسیسات به روز و استاندارد و نیز فرهنگسازی در راستای آگاهی مصرفکنندگان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
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