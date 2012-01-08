تعزیه پس از انقلاب از عزلت درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر علاء الدین قاسمی با اشاره به وضع نابسامان تعزیه پیش از انقلاب اسلامی اذعان داشت: بعد از انقلاب توجه ویژه ای به تعزیه شد به طوری که ما توانستیم آن را دوباره از کنج عزلت در آوریم و با همت و پشتکار همه عزیزان تعزیه خوان توانستیم در تمامی سوگواره های بعد از انقلاب شرکت کنیم و در امتداد آن اجراهای بسیاری در اکثر نقاط دنیا داشته باشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در پاریس ، آلمان و رم با همراهی آقای کیارستمی به اجرا پرداختیم و در آمریکا 40 شب در نیویورک روی صحنه رفتیم.

این فعال عرصه تعزیه افزود: تمامی این اقدامات به همت و حمایت تعزیه خوانان و تعزیه دوستان انجام گرفت تا تعزیه را دوباره به دوران طلایی خود باز گردانیم و این اقدامات با به وجود آمدن بستر مناسبی چون بنیاد تعزیه تداوم و سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد.

قاسمی در ادامه با تاکید بر اثر بد تخریب تکیه دولت برهنر تعزیه یادآور کرد: بعد از تخریب تکیه دولت ما پشتوانه اصلی تعزیه را از دست دادیم چرا که که آنجا پایگاه و مرجع تعزیه بود ، خیلی به این موضوع فکر کردیم که چه کنیم ؟ چه کسی به تعزیه بها می دهد ؟ آیا از از خاطر ها خواهد رفت؟ اما با یاری خداوند و با الطاف سازمان شهرداری شروعی قوی داشتیم و توانستیم حرکت هایی قوی برای این مهم انجام دهیم.

وی تصریح کرد: الان یکسال است که زیرنظر بنیاد تعزیه مشغول فعالیت هستیم و از یکسال و اندی پیش که تعزیه ثبت جهان شده است ما در حرکت به سوی هدفمان راسخ تر کرده است.

این فعال عضو بنیاد علمی فرهنگی تعزیه و هنرهای آیینی گفت: حال که بنیان تعزیه قوی گشته است شروع به حرکت های جدی تر برای شناساندن هر چه بهتر تعزیه کرده ایم .

قاسمی از تهیه چند فیلم با همکاری ناصر تقوایی خبر داد و خاطر نشان شد :هم اکنون در حال بررسی شیوه های نوین تعزیه (تعزیه نو) هستیم که در این تعزیه های موزیکال از داستانهایی عامه پسند استفاده کردیم ، مانند شیخ صنعان ، منطق الطیریا ماهان و کوشیار نظامی گنجوی که اینها برای مردم جذاب است و آنها را به سوی تعزیه می کشاند در کنار این جذابیت ها ما این داستانهای کهن و زیبا از فرهنگمان را در قالبی ساده و قابل درک برای همگان ارائه می کنیم و این کار شوق و درک واقعی مردم را از تعزیه بالا می برد.