  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

علاء الدین قاسمی:

تعزیه پس از انقلاب از عزلت درآمد

تعزیه پس از انقلاب از عزلت درآمد

یک تعزیه خوان کهنه کار با اشاره به وضع نابسامان تعزیه پیش از انقلاب اسلامی اذعان داشت: بعد از انقلاب توجه ویژه ای به تعزیه شد به طوری که ما توانستیم آن را دوباره از کنج عزلت در آوریم.

به گزارش خبرگزاری مهر علاء الدین قاسمی با اشاره به وضع نابسامان تعزیه پیش از انقلاب اسلامی اذعان داشت: بعد از انقلاب توجه ویژه ای به تعزیه شد به طوری که ما توانستیم آن را دوباره از کنج عزلت در آوریم و با همت و پشتکار همه عزیزان تعزیه خوان توانستیم در تمامی سوگواره های بعد از انقلاب شرکت کنیم و در امتداد آن اجراهای بسیاری در اکثر نقاط دنیا داشته باشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در پاریس ، آلمان و رم با همراهی آقای کیارستمی به اجرا پرداختیم و در آمریکا 40 شب در نیویورک روی صحنه رفتیم.

این فعال عرصه تعزیه افزود: تمامی این اقدامات به همت و حمایت تعزیه خوانان و تعزیه دوستان انجام گرفت تا تعزیه را دوباره به دوران طلایی خود باز گردانیم و این اقدامات با به وجود آمدن بستر مناسبی چون بنیاد  تعزیه تداوم و سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد. 

قاسمی در ادامه با تاکید بر اثر بد تخریب تکیه دولت برهنر تعزیه یادآور کرد: بعد از تخریب تکیه دولت ما پشتوانه اصلی تعزیه را از دست دادیم چرا که که آنجا پایگاه و مرجع تعزیه بود ، خیلی به این موضوع فکر کردیم که چه کنیم ؟ چه کسی به تعزیه بها می دهد ؟ آیا از از خاطر ها خواهد رفت؟ اما با یاری خداوند و با الطاف سازمان شهرداری شروعی قوی داشتیم و توانستیم حرکت هایی قوی برای این مهم انجام دهیم.

وی تصریح کرد: الان یکسال است که زیرنظر بنیاد تعزیه مشغول فعالیت هستیم و از یکسال و اندی پیش که تعزیه ثبت جهان شده است ما در حرکت به سوی هدفمان راسخ تر کرده است.

این فعال عضو بنیاد علمی فرهنگی تعزیه و هنرهای آیینی گفت: حال که بنیان تعزیه قوی گشته است شروع به حرکت های جدی تر برای شناساندن هر چه بهتر تعزیه کرده ایم .

 قاسمی از تهیه چند فیلم با همکاری ناصر تقوایی خبر داد و خاطر نشان شد :هم اکنون در حال بررسی شیوه های نوین تعزیه (تعزیه نو) هستیم که در این تعزیه های موزیکال از داستانهایی عامه پسند استفاده کردیم ، مانند شیخ صنعان ، منطق الطیریا ماهان و کوشیار نظامی گنجوی که اینها برای مردم جذاب است و آنها را به سوی تعزیه می کشاند در کنار این جذابیت ها ما این  داستانهای کهن و زیبا از فرهنگمان را در قالبی ساده و قابل درک برای همگان ارائه می کنیم و این کار شوق و درک واقعی مردم را از تعزیه بالا می برد.

کد مطلب 1504418

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار