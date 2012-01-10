4 عضو شورای مرکزی اعتمادملی داوطلب انتخابات مجلس نهم هستند

محمدجواد حقشناس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: حجتالاسلام ذاکری، حجتالاسلام ابوالفضل شکوری، محمدرضا خباز و مجید نصیرپور از افرادی هستند که عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی بوده و به عنوان داوطلب نمایندگی در انتخابات مجلس نهم ثبت نام کردهاند.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: هر چند چهار نفر با سابقه عضویت در شورای مرکزی حزب اعتماد ملی برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس نهم ثبت نام کردهاند اما چون هیچ نشست یا همراهی و همگامی تشکیلاتی برای کاندیداتوری این افراد از سوی حزب صورت نگرفته است، بنابراین اقدامشان یک اقدام مستقل محسوب میشود نه حزبی.
وی یادآور شد: دو سال است جلسه شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تشکیل نشده است.
نظر شما