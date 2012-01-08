به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم بیات با تاکید بر ضرورت استانداردسازی مصالح ساختمانی گفت: برای بهبود کیفیت مصالح ساختمانی و به دنبال آن افزایش استانداردسازی در صنعت ساختمان برنامههایی تدارک دیده شده است که یکی از آنها برگزاری نمایشگاه استاندارد مصالح ساختمانی است.
وی با بیان اینکه اولین دوره این نمایشگاه سال گذشته برگزار شد، افزود: همزمان با این نمایشگاه همایش برترینهای استاندارد صنعت ساختمان هم برگزار می شود و از برترینهای واحدهای تولیدی و خدماتی در حوزه ساختمان با اهداء تندیس طلایی کیفیت تجلیل خواهد شد.
مدیر کل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران، تصریح کرد: در این همایش، 22 واحد تولیدی برتر، 3 آزمایشگاه برتر، 3 مسئول کنترل کیفیت و 1 شرکت بازرسی کیفیت، معرفی و از آنها قدردانی میشود.
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