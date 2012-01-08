توقف دوبله خودروها یکی از عوامل اصلی ایجاد ترافیک در شهر کرمان است

سرهنگ یوسف نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ترافیک شهر کرمان روز به روز در حال کند شدن است، اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن این وضعیت، مشکلاتی است که در زیرساختها داریم.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه یکی از دلایل کور شدن گره ترافیکی در کرمان توقف های دوبله است که در بسیاری از مسیرها توسط رانندگان اتفاق می افتد.

سرهنگ نجفی گفت: اما برای حل این مسئله باید پارکینگ کافی در شهر وجودداشته باشد بدیهی است که وقتی جایی برای پارک خودرو وجود ندارد راننده مجبور به توقف دوبله می شود که البته از نظر قانونی توجیه ندارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مرکز استان کرمان بیان داشت: در بسیاری از معابر شهری ما اصول شهرسازی رعایت نشده و بسیاری از مراکز تجاری مثل مجتمع های پزشکان که جدید احداث شده هم پارکینگ ندارد و پیش بینی لازم هم برای پارکینگ در این ساختمانها نشده است.

سرهنگ نجفی افزود: علاوه بر این، مردم عادت دارند که هر جایی که کاری دارند همان جا خودرو خود را پارک می کنند که این یک فرهنگ اشتباه است.

