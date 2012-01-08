فوتبال را تعطیل کنیم باندهای مافیایی را چه کنیم/ فوتبال ما پاک پاک است!

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی در پایان تمرین عصر یکشنبه تیم فوتبال استقلال با بیان این مطلب افزود: خدا را شکر برای دیدار مقابل داماش شرایط‌مان خیلی بهتر از دیدار هفته گذشته برابر سپاهان است. با بازگشت بازیکنان محروم و مصدوم دست‌مان بازتر است. خوشبختانه محرومیت کیانوش رحمتی هم برطرف شده و می‌توانیم از وجود این بازیکن در دیدار با داماش استفاده کنیم اما برهانی را به علت مصدومیت در اختیار نخواهیم داشت.

باید بسوزیم و بسازیم

وی با انتقاد از برگزاری فشرده مسابقات لیگ برتر گفت: انجام مسابقات با این برنامه فشرده سخت و دشوار است اما چاره‌ای نداریم و باید بسوزیم و بسازیم تا جا برای برگزاری اردوی تیم ملی جهت انجام یک بازی تشریفاتی باز شود. ما باید تاوان اردوی 12 روزه تیم ملی در اسفندماه را بدهیم و هر 10 روز یکبار سه بازی سنگین انجام دهیم. تازه این روزهای خوب ماست، بهمن ماه که کارمان از این هم سخت‌تر می‌شود.

همه چیز را در اختیار کارلوس کی‌روش گذاشته‌ایم

مظلومی با طرح این پرسش که "چرا برای یک بازی تشریفاتی تیم ملی 12 روز اردو برپا می‌کنند؟"، گفت: متاسفانه دست سازمان لیگ هم بسته است و ما خیلی داریم همه چیز را در اختیار کارلوس کی‌روش می‌گذاریم. برای بازی که تاثیری در سرنوشت صعود تیم ملی ندارد، چرا باید این قدر حساسیت داشته باشیم و بازی‌های لیگ را به صورت فشرده برگزار کنیم که هم بازیکنان دچار مشکل شوند هم باشگاه‌ها. بدون شک اگر شرایط به همین صورت ادامه یابد درصد آسیب دیدگی‌های بالاتر می‌رود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ضمن یادآوری اینکه خسرو حیدری و میلاد میداوودی با رهایی از بند مصدومیت در تمرینات گروهی آبی پوشان شرکت می کنند ابراز امیدواری کرد این بازیکنان تا دیدار مقابل داماش شرایط حضور در میدان را پیدا کنند.

وی در خصوص محل برگزاری دیدار داماش - استقلال گفت: ما از سازمان لیگ نخواستیم بازی در کدام ورزشگاه برگزار شود اما ظاهرا و براساس برنامه‌ای که از قبل اعلام شده این مسابقه در ورزشگاه سردار جنگل رشت برگزار خواهد شد.

بهتر بود دیدار استقلال - ذوب آهن 22 بهمن ماه برگزار شود

مظلومی در ادامه افزود: با توجه به اینکه دیدار استقلال - ذوب آهن در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا یک روز زودتر از زمان اعلام شده قبلی برگزار می‌شود قطعا تاریخ دیدارهای ما در لیگ تغییر خواهد کرد که ما منتظر اعلام زمان برگزاری این دیدارها هستیم. برای ما بهتر آن بود که دیدار استقلال - ذوب آهن در تاریخ 22 بهمن ماه برگزار شود، چرا که با استراحت کافی پس از دربی در آن مسابقه حضور می‌یافتیم.

عزیزمحمدی همیشه با ما تعامل داشته است

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که "آیا از سازمان لیگ درخواست نمی‌کنید تغییراتی در برگزاری مسابقات شما به وجود آورد؟"، که وی گفت: قطعا با سازمان لیگ صحبت می‌کنیم اما این را هم می‌دانیم که دست آقای عزیزمحمدی و سازمان لیگ هم بسته است. خوشبختانه آقای محمدی همیشه با ما تعامل داشته و شرایط باشگاه‌ها را درک کرده است، امیدوارم این بار هم شرایط ما را درک کند.

تقدیر از الونگ

وی ضمن تمجید از عملکرد الونگ الونگ در دیدار استقلال - سپاهان، گفت: باید از الونگ تشکر کنم شاید هر بازیکنی جای او بود با توجه به شرایطی که داشت در زمین حاضر نمی‌شد اما این بازیکن به دلیل نیازی که تیم داشت فداکاری کرد و به زمین رفت. الونگ تا جایی که توان داشت در زمین دوید و از دقیقه 60 به بعد دیگر توانایی ادامه مسابقه را نداشت و از من می‌خواست که تعویضش کنم متاسفانه آنقدر روی نیمکت دستم خالی بود که نمی‌توانستم بازیکن دیگری را جای او به زمین بفرستم. هواداران باید بدانند الونگ در چه شرایطی بازی کرد و قدردان زحمات او باشند.

"ساموئل" قابلیت بازی در سه پست را دارد

مظلومی در خصوص شرایط "جی لوید ساموئل"، بازیکن جدیدی که به عضویت تیم استقلال درآمده است، گفت: این بازیکن قابلیت بازی در سه پست مدافع میانی، مدافع چپ و هافبک چپ را دارد. ما او را آورده‌ایم که اگر تیم با کمبود بازیکن مواجه شد مشکلی نداشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با اشاره به اینکه این تیم در حال حاضر چهار دروازه بان در اختیار دارد گفت: ما در حال حاضر درون دروازه چهار دروازه بان خوب داریم که فکر نمی‌کنم تعدادشان زیاد باشد. ما جا داشتیم و دروازه بان جذب کردیم که دیگر نگویید استقلال دروازه بان ندارد!

وی ضمن یادآوری جدایی جاسم کرار و فرهاد مجیدی در تیم استقلال گفت: با وجود جدایی این دو بازیکن تاثیرگذار مشکلی خاصی نداریم گرچه کارمان دشوار است اما امیدواریم بازیکنان خارجی در ترکیب تیم جا بیفتند و بتوانند در نیم فصل دوم تیم را همراهی کنند.

باید تغییرات اساسی در فوتبال ما اعمال شود

مظلومی در پاسخ به خبرنگار مهر که نظرش را در خصوص شرایط امروز فوتبال ایران جویا شد، گفت: فوتبال ایران دقیقا به همان شکلی است که یکی، دو سال قبل بوده اما برنامه برگزاری مسابقات فشرده‌تر و منظم‌تر شده باید تغییرات اساسی در فوتبال ما اعمال شده و به مسائل پایه‌ای بیشتر پرداخته شود. متاسفانه رسیدن به نتیجه دست مدیران و مربیان را بسته است و همه بدنبال نتیجه هستند.

وی افزود: استقلال هم از این قاعده مستثنی نیست اگر نتیجه بگیریم همه می‌گویند شرایط خوب است اما اگر نتیجه نگیریم هیچکس نمی‌آید بررسی کند ببیند تیم چه کرده، چند بازیکن جوان به فوتبال ایران معرفی کرده‌ایم و ... .

سرمربی تیم فوتبال استقلال و در پاسخ به خبرنگاری که گفت: "با این شرایط فوتبال را تعطیل کنیم"، خاطرنشان کرد: فوتبال را تعطیل کنیم باندهای مافیایی را چه کنیم؟

مظلومی در خاتمه با کنایه اظهار داشت: فوتبال ما پاک پاک است!