کاهش 80 درصدی درآمد شهرداری باقرشهر

جمشید سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باقرشهر به عنوان یکی از شهرهای حاشیه کلانشهر تهران و در جنوبی ترین نقطه تهران و واقع شدن در مجاورت شرکت پالایش نفت شهید تندگویان و سازمان بهشت زهرا (س) و ... که پذیرای مشکلات و معضلات بسیاری از کلانشهر تهران نیز شده است.

وی گفت: با توجه به شرایط خاص جغرافیایی شهری و محدودیت از نظر توسعه شهر، درآمدهای ناشی از ساخت و ساز در این شهر کسر ناچیزی از درآمدهای آن را شامل می شود.

این مسئول ادامه داد: در سنوات گذشته مهمترین درآمد این شهرداری بر اساس قانون تجمیع عوارض، اخذ عوارض یک درصد فروش کالا و خدمات از واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در حریم این شهرداری و اخذ عوارض آلایندگی شرکتهای آلاینده مستقر در باقرشهر نظیر شرکت پالایش نفت شهید تندگویان و شرکت نفت بهران و... بود.

وی یادآور شد: از زمان اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، یعنی از نیمه دوم سال 1387 و بر اساس بند(الف) تبصره(1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، اخذ عوارض موصوف بیشترین سهم را از درآمد شهرداری باقرشهر داشته است به گونه ای که در سال 1389 معادل 80 درصد از کل درآمد وصولی شهرداری را شامل شده است.

شهردار باقرشهر اضافه کرد: در حال حاضر بر اساس ماده(123) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شد که عوارضهای بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای شهرستان توزیع شود.

عارضه های شرکت پالایش نفت شهید تندگویان به باقرشهر تحمیل می شود

وی بیان کرد: این در حالی است که واحدهای مستقر در حریم شهرداری باقرشهر خاصه شرکت پالایش نفت شهید تندگویان که براساس قانون موصوف آلاینده نیز است، کلیه عارضه های ناشی از فعالیت این واحدها و سایر شرکتهای مشابه مستقر در حریم این شهرداری به شهر و شهروندان باقرشهر تحمیل می شود.

بروز بیماریهای تنفسی برای شهروندان باقرشهر

این مسئول افزود: عارضه هایی نظیر آلودگیهای زیست محیطی (آب، هوا و خاک) و ایجاد ترافیک و... که موجب بروز بیماریهای تنفسی برای شهروندان شده است.

وی گفت: اینک با توجه به مفاد ماده 123 قانون فوق الذکر و با توجه به شاخص جمعیت باقرشهر در مقایسه با جمعیت شهرستان عملا عوارض های وصولی از شرکتهای مستقر در حریم این شهر به سایر شهرها و دهیاریها تقسیم می شود؛ بدون توجه به عارضه های حضور آنها در حریم شهر باقرشهر و این مسئله با روح عدالت محور نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاست دولت خدمتگذار منافات دارد.

شهردار باقرشهر اضافه کرد: درآمد این شهرداری در 9 ماه گذشته از سال 90 در مقایسه با سال 89 از محل عوارضهای بند(الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده حدودا 11 درصد بوده و با این روند نزولی درآمد شهرداری، تبعات این کاهش همانطور که قبلا ذکر شد تمام حوزه های شهری از قبیل عمرانی، خدمات شهری و امور جاری را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

عوارض پالایشگاهها باید مورد توجه مردم باشد

وی یادآور شد: ما معتقدیم در واقع اگر آلودگیهای و عارضه ها پالایشگاهها و وجود شرکتهای تولیدی برای مردم باقرشهر است پس باید عوارض آن نیز متوجه این مردم شود؛ چطور ممکن است عارضه ها و آلودگی های پالایشگاهها برای مردم این منطقه باشد اما عوارض آن برای سایر قسمت های شهرستان صرف شود آن هم بر اساس شاخص جمعیت که باقرشهر در این زمینه بسیار متضرر خواهد شد و با اجرای این قانون ما به عنوان مدیران شهری چه جوابی را باید به آیندگان دهیم، این به منزله ضایع کردن حق مردم و آیندگان است.

سعادتمند افزود: از کسانیکه در سازمان مالیاتی وزارت کشور این مسائل را رصد می کنند خواهشمندیم که برای گرفتن حق مردم کم درآمد و زحمتکش باقرشهر دست یاری به سوی ما دراز کنند تا باقرشهر را از خطر پرت شدن در دره نابودی نجات دهیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر شهرداریها به عنوان یکی از نهادهای اصلی و اساسی یک شهر به شمار می آیند؛ وظایف این نهاد خودگردان در شهرها بسیار گسترده شده به طوری که این نهاد تلاشگر حتی وظیفه احداث ساختمانهای ادارات خدمات رسان، کمک به انجمنهای مردمی و تیمهای ورزشی و... و یا اشتغال زایی را نیز بر عهده گرفته است.

سعادتمند ادامه داد: درآمد شهرداریها در شهرهای مختلف تابع شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر هر شهر است و شرایط جغرافیایی و اقلیمی شهرها نیز در منابع درآمدی آنها مؤثر است.