61 درصد مسیر شارستان رضوی در مشهد آزادسازی شد

محمد میرشفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کل مسیر شارستان حدود 3.5 کیلومتر است، افزود: می توان گفت که از مجموع 160هزار متر مربع، 98 هزار و 250 متر مربع از مسیر شارستان رضوی آزادسازی صورت گرفته است.

میر شفیعی افزود: از ابتدای آغاز به کار بیش از 60 درصد از این مسیر بازگشایی شده و در مجموع هزارو 44 پلاک در مسیر شارستان رضوی وجود دارد که از این میزان بیش از 600پلاک آزادسازی شده است.

وی از احداث سه تقاطع غیر همسطح در مسیر شارستان رضوی در خیابان های شیرازی، طبرسی و نواب صفوی خبر داد افزود: ‌‌‌‌‌شارستان رضوی در فاصله کمتر از 250 متر دور تادور حرم واقع شده و ارتباط خیابان‌های منتهی به حرم مطهر را برقرار می کند که تاکنون بیش از 350‌میلیارد تومان نیز هزینه آزاد‌سازی برای آن درنظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه خیابانهای موجود منتهی به حرم مطهر امام رضا از لحاظ دسترسی به یکدیگر دارای نارسایی هایی است،گفت: مطابق طرح تفصیلی مصوب در حد فاصل سطح یک و دو، حلقه مبدل که نقش اصلی آن فرآیند گذر از حیات شهری به مرکز قدسی است قرار گرفته است و پیرامون حلقه مبدل شارستان رضوی کاربری هایی با هدف بهره وری مناسب از ظرفیتهای محیطی برای پاسخگویی به نیازهای زائران برنامه ریزی شده است.

به گفته وی، شارستان رضوی علاوه بر اتصال خیابانهای شعاعی منتهی به حرم مطهربه یکدیگر، نقش عمده ای در کاهش بار ترافیکی محدوده خواهد داشت.

وی تامین دسترسی مناسب از بافت به محدوده حرم مطهر، تنظیم رابطه شهر با بافت پیرامون حرم، تبدیل حرکتهای سریع به آرام و تبدیل حرکت وسایل حمل و نقل شخصی به عمومی را از اهداف ایجاد شارستان رضوی اعلام کرد.

وی بیان کرد: در طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم علاوه بر تعویض و بهسازی چهار خیابان اصلی موجود منتهی به حرم امام رضا احداث چهار خیابان جدید که به خیابانهای شعاعی معروف هستند نیز پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: اکنون چهار خیابان طبرسی،شیرازی، نواب صفوی و امام رضا‌(ع) مسیر عبور زائران و مجاوران به حرم رضوی محسوب می شوند و براساس طرح نوسازی پیرامون حرم مطهر چهار خیابان جدید دیگر هم در حد فاصل این چهار خیابان احداث می شوند که آمار خیابان‌های منتهی به حرم رضوی به هشت معبر افزایش می یابد.

وی با اشاره بر اینکه چهار قطاع در این مسیر ایجاد می شود، اظهارداشت: در قطاع یک حد فاصل خیابان اندرزگو تا شیرازی که نزدیک به 50 درصد مسیر شارستان آزادسازی شده است، در قطاع دو که خیابان شیرازی نا طبرسی است و نزدیک به 38 درصد آزادسازی صورت گرفته، در قطاع سه که خیابان طبرسی تا نواب صفوی را شامل می شود بیش از 90 درصد آزادسازی صورت گرفته است.

وی افزود: در قطاع چهار نیز که خیابان نواب صفوی تا بازار رضا را شامل می شود بیش از 60 درصد آزادسازی صورت گرفته است.

وی در ادامه طراحی هشت ره باغ یا مسیرهای پیاده را در امتداد مسیر خیابان‌های تازه احداث شده از شارستان رضوی تا حرم مطهر یادآورشد و گفت: بیشترین فاصله این ره باغ ها تا حرم از 150 تا 300 متر است که این مسیرها با هدف ایجاد حس معنوی و فضای قدسی برای زائران تعبیه شده است.

وی اظهارداشت: مسیر شارستان رضوی باید طی سه سال آینده بازگشایی کامل شود و البته مشروط بر اینکه سرعت جذب منابع مالی در اجرای این طرح بالا باشد، در همین حال مسیر شارستان رضوی در خیابان شیرازی تا عمق 100 متر به صورت کامل آزادسازی شده اما چون فضای کارگاهی است در معرض دید عموم قرار ندارد.