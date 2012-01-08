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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۵

الجزایر :

ترکیه نباید کشتار الجزایری ها توسط فرانسویان را دستاویز خود قرار دهد

ترکیه نباید کشتار الجزایری ها توسط فرانسویان را دستاویز خود قرار دهد

نخست وزیر الجزایر از ترکیه خواست تا در مناقشه خود با فرانسه درباره نسل کشی، امور داخلی این کشور را مطرح نکند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "احمد بویحیی" در جمع خبرنگاران گفت: ترکیه و فرانسه نباید در اختلافات خود، الجزایر را موضوع کاسبی و کسب و کار خود قرار دهند.

اختلافات آنکارا و پاریس درباره نسل کشی ارامنه یکی از اختلافات مهم ترکیه و فرانسه به شمار می رود.

پاریس کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول از سوی ترکان عثمانی را بعنوان نسل کشی می داند که این رویکرد به مذاق آنکارا خوش نیامده است.

الجزایر معتقد است که اعتراض ترک‌ها به پاریس و طرح مسئله کشتار مردم الجزایر به دست فرانسوی‌ها برای محکوم کردن سران فرانسه کار درستی نیست و باید به بازیچه قرار دادن کشتار مردم الجزایر و کاسبی با آن پایان داده شود.

کد مطلب 1504495

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