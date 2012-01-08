هفت میلیارد تومان برای احداث مجتمع های آبرسانی قزوین اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نادری در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که ظهر یکشنبه با حضور کارشناسان مسئول پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور، احمد عجم استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، اظهارداشت: با توجه به نزدیکی سفر چهارم رئیس جمهور به استان مدیران دستگاههای اجرایی لازم است تا اطلاعات مربوط به حوزه خود را مشخص کرده و تعهدات ملی و استانی را در سامانه ویژه این کار وارد کنند.

نادری افزود: با برگزاری دوره آموزشی دوساعته زمینه آشنایی مدیران با این سامانه فراهم خواهد شد و از همه مسئولان انتظار داریم نسبت به هماهنگی و همکاری در کار اقدام لازم را انجام دهند.

وی گفت: لایحه بودجه نیز در حال جمع آوری است اما اعتبارات سال 90 هنوز ابلاغ نشده که امیدواریم با پیگیری مدیران این موضوع حل شود.

نادری از ابلاغ 23 میلیارد تومان اعتبارات ارتقای شاخصهای فرهنگی به استان خبرداد و افزود: سه درصد تخصیص دستگاههای اجرایی انجام و پیشنهاد شده تا 10 درصد از اعتبارات جاری به عمرانی اختصاص یابد تا به اجرای طرحها کمک شود.

این مسئول بیان کرد: برای اجرای تعهدات برق رسانی روستایی مبلغ 300 میلیون تومان، کمک به ساخت مجتمع دانسفهان نیز مبلغ 300 میلیون تومان و تقویت اعتبارات طرح توسعه حرم امامزاده حسین(ع) هم 500 میلیون تومان تامین خواهد شد.

وی گفت: مصوبات آبفای شهری در استان از پیشرفت قابل توجهی برخوردار است و برای تکمیل طرحها مساعدت لازم صورت خواهد گرفت.

معاون برنامه ریزی استاندار قزوین همچنین اظهارداشت: در تدوین سند برنامه پنجم توسعه که در حال اجراست 40 دستگاه مشارکت و همکاری دارند که 25 دستگاه بسیار خوب همکاری کرده اند و 15 دستگاه هنوز اطلاعات خود را ارسال نکرده اند که باید در این کار تسریع شود.

نادری بیان کرد: گزارش آینده نگری آمایش استان هم آماده و به کارگروه ارسال شده و کسری اعتبارات دستگاههای اجرایی نیز پیگیری و تامین خواهد شد.