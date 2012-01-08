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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۴۳

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با روسای عشایر لیبی دیدار کرد

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با روسای عشایر لیبی دیدار کرد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی باجمعی از روسای عشایر لیبی دیدار و بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از حرکت‌های اسلامی مردمی آزادیخواه لیبی تاکید کرد.

به گزارش خبر گزاری مهر، جمعی از روسای عشایر لیبی ظهرامروز با علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند که در ابتدای این دیدار بروجردی با تبریک پیروزی انقلاب مردم لیبی، بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از حرکت‌های اسلامی مردمی آزادیخواه لیبی تاکید کرد و گفت: از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران حمایت از حرکت‌های آزادیبخش مردمی است.

وی در ادامه تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد تا در ساخت لیبی جدید تجارت خود در امر قانون‌‌‌گذاری را در اختیار مردم مسلمان لیبی قرار دهد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قیام ملت‌های مسلمان منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه افزود: برخلاف تبلیغات دروغین رسانه‌های غربی انقلاب‌های منطقه و بیداری ملل اسلامی واکنش ملت‌ها در برابر استکبار جهانی و مهره‌های دیکتاتور آنان در منطقه است.

وی در پایان تاسیس نهادهای حکومتی و قانونی جدید در کشور لیبی براساس معیارهای ارزشی، اسلامی و مردمسالاری را ضرورت لیبی جدید دانست.

در ادامه این ملاقات تعدادی از روسای عشایر لیبی، انقلاب اسلامی ایران را الگویی مناسب برای کشورشان خواندند و بر وحدت کلمه و  تقویت توان علمی،‌اقتصادی و فرهنگی کشور لیبی تاکید کردند.

در پایان روسای عشایر لیبی توسعه ارتباطات ردعرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران را خواسته مردم و مقامات کشور لیبی دانستند.

کد مطلب 1504499

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