رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با روسای عشایر لیبی دیدار کرد

به گزارش خبر گزاری مهر، جمعی از روسای عشایر لیبی ظهرامروز با علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند که در ابتدای این دیدار بروجردی با تبریک پیروزی انقلاب مردم لیبی، بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از حرکت‌های اسلامی مردمی آزادیخواه لیبی تاکید کرد و گفت: از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران حمایت از حرکت‌های آزادیبخش مردمی است.

وی در ادامه تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد تا در ساخت لیبی جدید تجارت خود در امر قانون‌‌‌گذاری را در اختیار مردم مسلمان لیبی قرار دهد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قیام ملت‌های مسلمان منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه افزود: برخلاف تبلیغات دروغین رسانه‌های غربی انقلاب‌های منطقه و بیداری ملل اسلامی واکنش ملت‌ها در برابر استکبار جهانی و مهره‌های دیکتاتور آنان در منطقه است.

وی در پایان تاسیس نهادهای حکومتی و قانونی جدید در کشور لیبی براساس معیارهای ارزشی، اسلامی و مردمسالاری را ضرورت لیبی جدید دانست.

در ادامه این ملاقات تعدادی از روسای عشایر لیبی، انقلاب اسلامی ایران را الگویی مناسب برای کشورشان خواندند و بر وحدت کلمه و تقویت توان علمی،‌اقتصادی و فرهنگی کشور لیبی تاکید کردند.

در پایان روسای عشایر لیبی توسعه ارتباطات ردعرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران را خواسته مردم و مقامات کشور لیبی دانستند.