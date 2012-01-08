آماده باش مشهد برای ارائه خدمات به عزاداران اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، در همین خصوص معاون خدمات شهری شهرداری مشهد از افزایش ساعات کاری نیروهای ‌خدماتی شهرداری در اطراف حرم مطهر به صورت شبانه روز و تمام وقت خبر داده و می‌گوید: طبق برنامه‏ریزی‏های صورت گرفته و با توجه به افزایش حجم زائران و عزاداران حسینی و عاشقان امام رضا(ع) در روزهای پایانی ماه صفر در مشهد، اقدامات پیشگیرانه‏ای در خصوص حفظ نظافت شهر به خصوص در خیابان‌های منتهی به حرم صورت می‏گیرد.

وی با بیان اینکه بازدید و پاکسازی مستمر ایستگاه‌های صلواتی سطح شهر به ویژه در شریان‌های اصلی حرم رضوی از اقداماتی است که در این روزهای خاص به صورت ویژه انجام می شود، ادامه می دهد: فعالیت نیروهای خدمات شهری به خصوص در منطقه ثامن و معابر منتهی به حرم به 3 شیفت کاری افزایش می‌یابد.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد می افزاید: تعداد ماشین آلات خدمات شهری به منظور جمع آوری و رفت و روب زباله ها در این ایام به منظور خدمات رسانی به زائران افزایش می یابد.

کاظمی همچنین از شستشوی معابر و خیابان‌های منتهی به حرم،‌ نظارت و کنترل ایستگاه‏های صلواتی، ‌افزایش سرویس‌های بهداشتی عمومی در معابر نزدیک به حرم مطهر و همچنین افزایش آبسردکن‏ها از دیگر اقداماتی یاد می کند که در این ایام صورت می گیرد.

وی همچنین از ‌شهروندانی که قصد توزیع نذورات دارند، می خواهد که پس از اطمینان از سلامت غذاهای نذری،‌ آن‌ها را در بسته‌های بهداشتی بین مردم توزیع کنند.

وی اظهار می دارد: با توجه به ذبح دام از سوی هیئت‌های عزاداری و برخی شهروندان در دهه آخر صفر از سوی هیئتهای عزاداری، توصیه می‌شود به منظور حفظ بهداشت عمومی و پیشگیری از ابتلای به بیماری‌های مهلک و خطرناک مشترک بین انسان و دام، از هرگونه کشتار دام در معابر عمومی خودداری شود.

وی با درخواست از عزاداران امام رضا(ع) توصیه می کند: خوب است عزاداران برای حفظ نظافت و زیبایی چهره شهر از پراکندگی و پرتاب ظروف یکبار مصرف در معابر و امکان عمومی خودداری کنند.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد در ادامه از استقرار ستادهای خدماتی و نظارتی در هسته مرکزی شهر در این ایام خبر می دهد و می گوید: از آنجایی که بیشترین تراکم هیئت های عزاداری در این مناطق وجود دارد، نیازمند ارائه خدمات ویژه به این حوزه‌ها در روزهای شهادت امام رضا(ع) هستیم.

وی ادامه می دهد: آنچه در ایام سوگواری در سطح شهر مربوط به شهرداری است از جمله ایستگاه های صلواتی که به طور خود سرانه توسط شهروندان برپا می شود باید با اصول و پایه استانداردها برگزار شود؛ ایستگاه های صلواتی سطح شهر توسط مجوزهای صادر شده از طرف شهرداری فعالیت می کنند و دیگر افراد نیز بدون هماهنگی باید از برپایی این ایستگاه ها خودداری کنند.

کاظمی تصریح می کند: سعی شده به اندازه کافی با پتانسیل و بررسی های صورت گرفته به موضوع ایستگاه های صلواتی در سطح شهر توجه و مجوز لازم صادر شود.

معاون خدمات شهری شهردرای مشهد خواستارمی شود: شهروندان باید توجه داشته باشند از ایجاد سد معبر در پیاده رو و سواره روها خودداری کنند و ضمن رعایت تمامی اصول ایمنی در ایستگاه های صلواتی و حفظ بهداشت از پراکنش زباله و ضایعات حاصله از ایستگاه ها در سطح معابر خودداری کنند.