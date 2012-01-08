نقش دانشگاه آزاد در حفظ ارزشهای دفاع مقدس برجسته است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد میرکریمی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه دومین جلسه هماهنگی کنفرانس ملی ایثار و جهاد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، با بیان این مطلب که انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است که بر پایه ایمان و آگاهی مردم پیش رفته است، ریشه تمام از خودگذشتگی ها و رشادت ها در طول هشت سال دفاع مقدس را درک عمیق و آگاهی مردم از شرایط حاد منطقه عنوان کرد.

وی بیان داشت: حفظ میراث گرانبهای دفاع مقدس و انتقال آن همه شور و شعور به نسل جوان دانشجو از وظایف شرعی و اخلاقی ماست.



وی با اشاره به توسعه ایران در عرصه های علمی، پژوهشی و فرهنگی ، نقش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را در شناساندن و انتقال فرهنگ ایثار و جهاد و زنده نگه داشتن یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس بسیار مهم ارزیابی کرد.



سرهنگ میرکریمی گفت: به حمدالله نقش دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مولود انقلاب اسلامی و یادگار امام راحل در حفظ ارزشهای دفاع مقدس ممتاز و برجسته است.

سرهنگ میرکریمی در پایان تصریح کرد: آنچه مسلم است آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس، علاوه بر تاثیرمستقیم بر هویت یک جوان ایرانی، موجب تجلی این فرهنگ در رفتار، افکار و اندیشه وی خواهد شد.