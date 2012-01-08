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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

سرهنگ میرکریمی:

نقش دانشگاه آزاد در حفظ ارزشهای دفاع مقدس برجسته است

نقش دانشگاه آزاد در حفظ ارزشهای دفاع مقدس برجسته است

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: مدیر کل بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان گلستان گفت: نقش دانشگاه آزاد اسلامی در حفظ ارزشهای دفاع مقدس ممتاز و برجسته است، به نحوی که تدریس درس آشنایی با دفاع مقدس در واحدهای دانشگاهی نمونه بارزی از این ممیزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد میرکریمی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه دومین جلسه هماهنگی کنفرانس ملی ایثار و جهاد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، با بیان این مطلب که انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است که بر پایه ایمان و آگاهی مردم پیش رفته است، ریشه تمام از خودگذشتگی ها و رشادت ها در طول هشت سال دفاع مقدس را درک عمیق و آگاهی مردم از شرایط حاد منطقه عنوان کرد.

وی بیان داشت: حفظ میراث گرانبهای دفاع مقدس و انتقال آن همه شور و شعور به نسل جوان دانشجو از وظایف شرعی و اخلاقی ماست.

وی با اشاره به توسعه ایران در عرصه های علمی، پژوهشی و فرهنگی ، نقش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را در شناساندن و انتقال فرهنگ ایثار و جهاد و زنده نگه داشتن یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس بسیار مهم ارزیابی کرد.

سرهنگ میرکریمی گفت: به حمدالله نقش دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مولود انقلاب اسلامی و یادگار امام راحل در حفظ ارزشهای دفاع مقدس ممتاز و برجسته است.
 
سرهنگ میرکریمی در پایان تصریح کرد: آنچه مسلم است آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس، علاوه بر تاثیرمستقیم بر هویت یک جوان ایرانی، موجب تجلی این فرهنگ در رفتار، افکار و اندیشه وی خواهد شد.
کد مطلب 1504504

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