سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی "بهنام حجازی" را به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان منصوب کرد.

در متن حکم سیدمحمد حسینی خطاب به حجازی آمده است: نظر به سوابق اجرایی، تعهد، توانمندی و شایستگیهای جنابعالی به موجب این حکم به عنوان "سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان" منصوب می‌شوید.

امید است با تعامل با اهل فرهنگ و هنر و همکاری با مقامات استانی و استفاده از تجربیات و توان کارشناسان آن اداره کل در انجام وظایف و برنامه‌ها در چارچوب قوانین و مقررات موفق و موید باشید.

بهروزی شما و علاقمندان به اعتلای فرهنگ و هنر میهن اسلامیمان را از بارگاه باری تعالی مسئلت می‌نمایم.

پیش از این "محمد حسین ترکمن" عهده دار این سمت بود که در ماه اخیر از سمت خود استعفا داد.