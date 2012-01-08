سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی "بهنام حجازی" را به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان منصوب کرد.
در متن حکم سیدمحمد حسینی خطاب به حجازی آمده است: نظر به سوابق اجرایی، تعهد، توانمندی و شایستگیهای جنابعالی به موجب این حکم به عنوان "سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان" منصوب میشوید.
امید است با تعامل با اهل فرهنگ و هنر و همکاری با مقامات استانی و استفاده از تجربیات و توان کارشناسان آن اداره کل در انجام وظایف و برنامهها در چارچوب قوانین و مقررات موفق و موید باشید.
بهروزی شما و علاقمندان به اعتلای فرهنگ و هنر میهن اسلامیمان را از بارگاه باری تعالی مسئلت مینمایم.
پیش از این "محمد حسین ترکمن" عهده دار این سمت بود که در ماه اخیر از سمت خود استعفا داد.
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