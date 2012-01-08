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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان منصوب شد

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان منصوب شد

همدان - خبرگزاری مهر: با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهنام حجازی سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی "بهنام حجازی" را به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان منصوب کرد.

در متن حکم سیدمحمد حسینی خطاب به حجازی آمده است: نظر به سوابق اجرایی، تعهد، توانمندی و شایستگیهای جنابعالی به موجب این حکم به عنوان "سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان" منصوب می‌شوید.

امید است با تعامل با اهل فرهنگ و هنر و همکاری با مقامات استانی و استفاده از تجربیات و توان کارشناسان آن اداره کل در انجام وظایف و برنامه‌ها در چارچوب قوانین و مقررات موفق و موید باشید.

بهروزی شما و علاقمندان به اعتلای فرهنگ و هنر میهن اسلامیمان را از بارگاه باری تعالی مسئلت می‌نمایم.

پیش از این "محمد حسین ترکمن" عهده دار این سمت بود که در ماه اخیر از سمت خود استعفا داد.

کد مطلب 1504506

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