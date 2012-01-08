اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بدمینتون کردستان در هفته دوم مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور نتیجه را واگذار کرد.

این مسابقه در حالی برگزار شد که تیم بدمینتون کردستان میهمان راه و ترابری زنجان بود و تیم مهمان توانست با برتری کامل مسابقه را پنج بر صفر به سود خود به پایان برساند.

رقابتهای سوپر لیگ بدمینتون باشگاه های کشور با شرکت هشت تیم برگزار می شود که تیم بدمینتون کردستان در حال حاضر در رده ششم این رقابت ها قرار دارد.

ورزشکار معلول کردستانی به اردوی تیم ملی وزنه برداری دعوت شد

"محمد کریمی" ورزشکار کردستانی پس از حضور در سه دوره اردوی تیم ملی وزنه برداری کشور با رکورد 168 گیلو گرم از سوی کمیته فنداسیون جانبازان و معلولان جمهوری اسلامی ایران به چهارمین اردوی تیم ملی دعوت شد.

این ورزشکار کردستانی همراه با 10 وزنه بردار دیگر از کشورمان تمرینات خود را زیر نظر مربیان تیم ملی جهت آمادگی تیم ملی کشور برای اعزام به رقابتهای پاراالمپیک 2012 لندن انجام می دهد.

سقز در مسابقات اتومبیلرانی چهارجانبه تبریز خوش درخشید

در مسابقات چهار جانبه اتومبیلرانی تبریز تیم سقز به نمایندگی از استان حضور یافت و توانست در کلاس چهار سیلندر یک مدال طلا توسط "ماجد امامی" و یک مدال برنز توسط "صلاح الدین اسعدی" را کسب کند.

این مسابقات با شرکت 37 خودرو از شهرهای اردبیل، ارومیه، تبریز و سقز در پیست اتومبلرانی تبریز برگزار شد.

تیم شهرستان سقز با چهار شرکت کننده در دو کلاس چهار سیلندر و شش سیلندر به سرپرستی "هیوا مفتی" حضور داشت.