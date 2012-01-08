10 قطعه کبک در بویراحمد به طبیعت بازگردانده شد

به گزارش خبرنگار مهر، شریف حسینی صدر بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سال جاری 52 فقره پرونده تخلف شکار در این شهرستان به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

وی بیان کرد: بیشترین موارد تخلف مربوط به شکار پرندگانی همچون کبک و سهره، صید غیر مجاز ماهی و شکار شغال و سنجاب بوده است.

کارشناس محیط زیست طبیعی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: همچنین در سال جاری شش قبضه اسلحه بدون جواز و 18 قبضه اسلحه جوازدار از متخلفین در این شهرستان کشف و ضبط شد.

وی بیان داشت: در سال 90 بیش از 500پروانه شکار پرنده و صید ماهی در این شهرستان صادر شده است.

حسینی از علاقمندان به صید و شکار مجاز خواست تا برای صید قانونی و گرفتن پروانه شکار به محیط زیست شهرستان مراجعه کنند.