پروژه آبرسانی به مهریز رسما افتتاح شد/ انتقاد امام جمعه مهریز از اولویت بندی ها

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه مهریز پیش از ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری رسمی از پروژه آبرسانی به مهریز از خط آب انتقالی، با انتقاد از اینکه شهرستان مهریز باید در اولویت اجرای این پروژه در بین شهرستان ‌های دیگر قرار می‌ گرفت، اظهار داشت: تمام آب استان از دو منبع طبیعی یعنی رشته کوه شیرکوه تفت و چشمه و رشته کوهی در منطقه آدروشک مهریز تامین می‌ شود.

حجت ‌الاسلام علی برهان افزود: رشته کوه شیرکوه 60 درصد و چشمه و رشته کوهی در منطقه آدروشک مهریز 40 درصد آب استان را تامین می‌ کنند که با این وجود نزدیک به نیمی از آب استان از مهریز سرازیر شهر یزد و شهرستان ‌هایی چون میبد و اردکان می ‌شود.

مهریز نباید در اولویت ششم آبرسانی قرار می گرفت

وی ادامه داد: با این وجود مهریز برای اجرا و بهره‌ مندی از خط انتقال آب در اولویت ششم قرار گرفت.

برهان بیان داشت: این تاخیر در انتقال آب به مهریز مانع از احداث واحدهای صنعتی آبخواه در این شهرستان شده بود که جوانان این شهرستان را با معظل بیکاری روبرو کرد.

برهان اظهار امیدواری کرد: با توجه ویژه‌ ای که مشاور وزیر نیرو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شخص استاندار یزد و مسئولان بخش آب و فاضلاب استان به مهریز خواهند داشت، این مشکل به صورت جدی و کامل رفع شود.

مسئولان همه سهمیه مهریز از آب انتقالی را تخصیص دهند

وی از مسئولان خوستار اختصاص تمام سهمیه مهریز یعنی 150 لیتر در ثانیه، 90 لیتر برای بخش صنعت و 60 لیتر برای بخش شرب شد.

برهان تصریح کرد: شهرستان مهریز با امکانات و توانمندی‌ های فراوان و جوانان فعال و با استعداد، زمین ‌های مسطح، قرار گرفتن در کنار جاده سنتو و نزدیکی به مرکز استان با دستانی باز و رویی گشاده از سرمایه ‌گذاران بخش صنعت استقبال خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: آبرسانی به 9 شهر از مصوبات هیئت دولت به این استان بوده که با افتتاح خط انتقال آب به مهریز، ششمین شهر استان از این مصوبات بهره ‌مند خواهد شد.

آبرسانی به خضرآباد و ندوشن پایان سال آینده تکمیل می شود

علی اسلامی افزود: آبرسانی به شهرهای بهاباد، خضرآباد و ندوشن نیز در مرحله اجرایی است که تا پایان سال 1391 تکمیل و بهره ‌برداری می‌ شود.

اسلامی وی با اشاره به خط انتقال آب به مهریز افزود: خط انتقال آب به مهریز به طول 43 کیلومتر با سه مخزن تعدیل فشار با حجم 500 متر مکعب و سه باب مخزن 5هزار متر مکعبی ذخیره آب به بهره‌برداری رسید.

وی اعتبار این طرح را بالغ بر 12 میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری به استان یزد عنوان کرد و یادآور شد: اجرای این پروژه از 20 تیرماه 88 آغاز شده و پس از 23 ماه مردم مهریز در تاریخ سوم خرداد 90 از آب انتقالی بهره‌ مند بودند و امروز نیز شاهد افتتاح رسمی این پروژه هستیم.

33 هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب در مدار بهره برداری است

اسلامی ادامه داد: این خط انتقالی در حال حاضر 13هزار و 250 اشتراک جمعیتی بالغ بر 32 هزار و 583 نفر را زیر پوشش قرار داده و آب مصرفی این شهر توسط 11 حلقه چاه نیمه عمیق با مجموع آب ‌دهی 131 لیتر بر ثانیه که توسط 249 کیلومتر شبکه توزیع، 33 کیلومتر خط انتقال و 20 هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب انجام می‌ شود.

وی اضافه کرد: هم‌ اکنون 330 هزار متر مکعب مخزن در مدار بهره‌برداری است و حدود 70 هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب نیز در دست احداث است.