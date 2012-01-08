به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه نوبت عصر روز یکشنبه مجلس موارد ارائه شده به هیئت رئیسه برای بررسی در صحن مجلس را قرائت کرد.

بر اساس این گزارش سئوال مصطفی کواکبیان نماینده سمنان از علی اکبر صالحی وزیرامورخارجه در باره علت آزادی زندانیان آمریکایی بدون اخذ امتیاز و یا تضمین اعلام وصول شد همچنین انصراف این نماینده از سئوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت رد صلاحیت داوطلبان نامزدهای انتخابات اتاق بازرگانی با توجه به مذاکرات صورت گرفته اعلام وصول شد.

بر اساس این گزارش داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس و نماینده ایلام از دو سئوال خود از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص علت کندی روند بیمه روستائیان و عشایر و همچنین بی توجهی به قانون در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی انصراف داد.