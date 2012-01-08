کمیته امداد شهرستان کوثر برای 765 نفر شغل ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صفر فتح الهی زاده ظهر یکشنبه در نشست با دانشجویان و فارغ التحصیلان محل کمیته‌ امداد شهرستان کوثر با تشریح فعالیت حوزه‌ اشتغال و خودکفایی کمیته امداد اظهار داشت: کمیته امداد با ارائه‌ تسهیلات برای استقلال اقتصادی خانواده ها‌ی تحت حمایت خود تلاش می کند.

به گفته وی تاکنون در شهرستان کوثر برای 765 نفر با اعتباری بیش از دو میلیارد ریال تسهیلات، شغل پایدار ایجاد شده است.

اشتغالزایی برای 80 مددجو در سال جاری



مدیر کمیته‌ امداد شهرستان کوثر با اعلام اینکه در سال جاری برای 80 نفر از خانواده های تحت حمایت شهرستان اشتغالزایی شده، عنوان کرد: برای این تعداد شغل ایجاد شده 400 میلیون ریال هزینه شده است.

فتح اله زاده همچنین از ارائه خدمات فرهنگی برای دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت خبر داد و افزود: در حال حاضر تعداد 70 دانشجو با حمایت کمیته امداد در رشته های مختلف فارغ التحصیل شده اند.

به گفته این مسئول بیشتر این فارغ التحصیلان در رشته های مختلف مشغول به فعالیت هستند که مابقی نیز بعد از احراز شرایط استفاده از تسهیلات اشتغالزایی می توانند از تسهیلات اشتغال و خودکفایی امداد که برای توانمند سازی خانواده ها به آنان ارائه ‌می شود، استفاده کنند.