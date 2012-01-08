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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۴

سخاور:

طرح غربالگری سلامت زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان الگوی کشوری شد

طرح غربالگری سلامت زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان الگوی کشوری شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در امور زنان گفت: فرایند انجام طرح غربالگری سلامت زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان که توسط این دانشگاه اجرا شد به عنوان الگوی کشوری شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید سخاور ظهر یکشنبه اظهار داشت: این طرح ویژه دو هزار و 150 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اجرا شد.

وی گفت: در اجرای این طرح بانوان شرکت کننده توسط پزشک عمومی و متخصص زنان و زایمان معاینه شده و آزمایشات قند، چربی خون و تست های کبدی و کلیوی برای آن ها اجرا شد.

وی افزود: این بانوان همچنین از لحاظ ابتلا به سرطان سینه و سرطان دهانه رحم غربالگری شدند.

مسئول اجرای این طرح بیان داشت: تعامل مثبت و موثر بین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان و همچنین اجرای دقیق برنامه ریزی های این طرح موجب شد، طرح غربالگری سلامت زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به عنوان الگوی کشوری انتخاب شود و فرآیند اجرای آن در اختیار سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز قرار گیرد.

سخاور گفت: با تخصیص اعتبارات، اجرای مرحله جدید این طرح به زودی در زاهدان آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1504539

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