طرح غربالگری سلامت زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان الگوی کشوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید سخاور ظهر یکشنبه اظهار داشت: این طرح ویژه دو هزار و 150 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اجرا شد.

وی گفت: در اجرای این طرح بانوان شرکت کننده توسط پزشک عمومی و متخصص زنان و زایمان معاینه شده و آزمایشات قند، چربی خون و تست های کبدی و کلیوی برای آن ها اجرا شد.

وی افزود: این بانوان همچنین از لحاظ ابتلا به سرطان سینه و سرطان دهانه رحم غربالگری شدند.

مسئول اجرای این طرح بیان داشت: تعامل مثبت و موثر بین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان و همچنین اجرای دقیق برنامه ریزی های این طرح موجب شد، طرح غربالگری سلامت زنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به عنوان الگوی کشوری انتخاب شود و فرآیند اجرای آن در اختیار سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز قرار گیرد.

سخاور گفت: با تخصیص اعتبارات، اجرای مرحله جدید این طرح به زودی در زاهدان آغاز خواهد شد.