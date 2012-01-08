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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۹

کاظمیان خبر داد:

1300 حمله شبکه ای در آذربایجان غربی رخ داد

1300 حمله شبکه ای در آذربایجان غربی رخ داد

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از وقوع هزار و 391 تهدید و حمله شبکهای در فضای مجازی استان طی پاییز امسال خبر داد.

به گزارش خرنگار مهر، احد کاظمیان بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از کاهش 76 درصدی تهدیدات و حملات شبکه ای طی سه ماه سوم امسال خبر داد و افزود: میزان این تهدایدات در مدت مشابه سال قبل پنج هزار و 868 مورد بود.

وی در خصوص علل و عوامل اصلی این کاهش در راستای ارتقا امنیت شبکه Data آذربایجان غربی را بهره گیری کارشناسان معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات از ابزارهای مختلف پویش شبکه ای اعم از فایروال، کنسول آنتی ویروس، راه اندازی آزمایشگاه آنتی ویروس و نیز نظارت مستمر بر میزان تهدیدات شبکه ای دانست.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی شناسایی کلاینت های خطرساز و بررسی امنیتی آنها، اعمال سیاست های 27 گانه امنیتی بر روی سیستم های پایه و شناسایی ویروس های رایانه ای را از دیگر عوامل کاهش 76 درصدی میزان انتشار ویروس در شبکه Data  استان عنوان کرد.

کد مطلب 1504540

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