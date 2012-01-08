1300 حمله شبکه ای در آذربایجان غربی رخ داد

به گزارش خرنگار مهر، احد کاظمیان بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از کاهش 76 درصدی تهدیدات و حملات شبکه ای طی سه ماه سوم امسال خبر داد و افزود: میزان این تهدایدات در مدت مشابه سال قبل پنج هزار و 868 مورد بود.

وی در خصوص علل و عوامل اصلی این کاهش در راستای ارتقا امنیت شبکه Data آذربایجان غربی را بهره گیری کارشناسان معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات از ابزارهای مختلف پویش شبکه ای اعم از فایروال، کنسول آنتی ویروس، راه اندازی آزمایشگاه آنتی ویروس و نیز نظارت مستمر بر میزان تهدیدات شبکه ای دانست.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی شناسایی کلاینت های خطرساز و بررسی امنیتی آنها، اعمال سیاست های 27 گانه امنیتی بر روی سیستم های پایه و شناسایی ویروس های رایانه ای را از دیگر عوامل کاهش 76 درصدی میزان انتشار ویروس در شبکه Data استان عنوان کرد.