به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی خبری در جلسه مشترک مدیران جهاد دانشگاهی قم با مدیران دانشگاه اسلامی هنر اظهار داشت: دانشگاه هنر اسلامی با هدف پرورش هنرمندان برجسته متعهد از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد خواهد شد.



وی با اشاره به وجود حدود یک میلیون نفر هنرجو در کشور اظهار داشت: وجود این تعداد هنرجو ظرفیت عظیمی برای هنر کشور است که لزوم انسجام و ساماندهی آن‌ها در جهت رویکرد به هنر دینی ضروری است.



دبیر کمیسیون فرهنگ و هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به توانمندی بالقوه حوزه در پاسخگویی به مسایل فقهی در عرصه‌های مختلف، بیان داشت: در حوزه این توانایی بالقوه وجود دارد که بایدبه فعلیت برسد.



وی تأکید کرد: برای به فعلیت رسیدن این توانایی نیازمند ایجاد جایگاهی برای تعامل مستقیم و بی‌واسطه علما و هنرمندان برای بررسی مسائل هنری کشور هستیم.



خبری اضافه کرد: در صورت تعامل متقابل زمینه مشارکت عملی هنرمندان با رویکرد به هنر متعالی دینی فراهم خواهد شد.



دبیر کمیسیون فرهنگ وهنر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر لزوم تعامل جهاد دانشگاهی واحد استان قم با مدرسه اسلامی هنر تاکید کرد و اظهار داشت: در صورت همکاری این دو مرکز می تواند بستر مناسبی برای تعامل میان حوزه و دانشگاه در عرصه هنر فراهم شود.



وی در خاتمه نبود جایگاه مناسب برای ارائه آثار هنرمندان را یکی از مشکلات هنری کشور بیان و بر لزوم برنامه ریزی در این زمینه تأکید کرد.