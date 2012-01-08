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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۹

میلادی در گفتگو با مهر:

وزش باد هوای استان کرمانشاه را غبارآلود می کند

وزش باد هوای استان کرمانشاه را غبارآلود می کند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست هواشناسی کرمانشاه گفت: فردا دوشنبه وزش باد اغلب نقاط استان کرمانشاه در اوایل صبح را غبارآلود می کند.

مجتبی میلادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هوای استان کرمانشاه، امشب ابری به تدریج توام با وزش باد و بارندگی خواهد بود.

سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه تاکید کرد: بارش در نواحی شمال و نیمه شرقی استان نمود بیشتری خواهد داشت.

میلادی افزود: وزش باد که گاهی اوقات قابل توجه خواهد بود، ممکن است در بعضی ساعات به ویژه در اوایل وقت فردا و در مناطق غربی و گرمسیری، هوا را نسبتا غبارآلود کند.

سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه گفت: همچنین در روزهای دوشنبه و سه شنبه بارشی برای سطح استان نخواهیم داشت، اما احتمال مه صبحگاهی در اوایل روز سه شنبه و در نواحی سرد و مرطوب استان چندان دور از ذهن نیست.

میلادی در پایان افزود: حداقل دمای شبانه در نقاط مختلف استان امشب به طور متوسط بین دو تا چهار درجه در نقاط مختلف استان افزایش می یابد.

کد مطلب 1504542

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