بافت تاریخی شهرستان سقز مرمت و احیا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر الهی گفت: در سال 1335 براساس عکسهای هوایی محدوده بافت تاریخی شهرستان سقز مشخص شد و این محدوده بدون اخذ نظر اداره کل میراث فرهنگی مورد استفاده های مختلفی قرار گرفته بود.

وی افزود: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان از سال 1380 بر بافت قدیمی و ساخت و سازها در این مناطق نظارت دارد و در سال 75 بیشتر بافت قدیمی این محدوده تخریب شده بود که این مهم به علت عدم نظارت شهرداری انجام شده بود.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: در این شهرستان بیشترین بناهای تاریخی مربوط به دوره قاجاریه و پهلوی است که قدیمی ترین آن مسجد دو مناره است و این بنا مربوط به دوره زندیه است.

وی عنوان کرد: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از سال 1380 نسبت به محدود کردن و ثبت بناهای تاریخی باقیمانده دراین شهرستان اقدام کرده و در حال حاضر بناهای مسجد دومناره، حمام حاجی صالح، مسجد شیخ مظهر و منزل کمانگر دارای شماره ثبت هستند و در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند و کاروانسرای تاجوانچی نیز مربوط به دره قاجاریه و دهه 60 است و تاکنون 80 درصد آن تخریب شده و به همین دلیل شرایط خود را برای ثبت در فهرست آثارملی از دست داده است.

الهی عنوان کرد: در بافت تاریخی شهرستان سقز می توان به بناهایی که باقی مانده اند اشاره کرد و اگر بنایی موجود باشد نسبت به ثبت اثر و مرمت و احیا آن اقدام شده است.

وی اظهار داشت: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به تعیین حریم بناهای ثبت شده در فهرست آثارملی این شهرستان اقدام کرده و در حال حاضر این محدوده قدیمی دارای حریم ارتفاعی ساخت و ساز و نماسازی است که پس از استعلام شهرداری از میراث فرهنگی نسبت به صدور مجوز ساخت و ساز اقدام می شود.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان در خصوص نماسازی این بافت تاریخی نیز گفت: تاکنون مجوزهایی براساس الگوهای معماری سنتی صادرشده و یک سری نماسازی در بافت های تاریخی به انجام رسیده که متاسفانه این نماسازی برخلاف ضوابط میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان است.

وی گفت: میراث فرهنگی هر سال اقدام به مرمت و محوطه سازی مسجد دومناره، حمام حاج صالح و مسجد شیخ مظهر کرده است و همچنین منزل کمانگر نیز از اعتبارات سال 89 نسبت به عقد قرارداد با پیمانکار کرده که با ممانعت و مخالفت مالکین مواجه شد و عملا هیچ کاری برای این بنای تاریخی انجام نشد.