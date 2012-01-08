20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری مدرن مجهز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اصغری ظهر یکشنبه در کارگروه مدیریت پایدار منابع آب و کشاورزی با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، آب منطقه ای، منابع طبیعی و محیط زیست استانهای شمالغرب کشور، افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون هشت هزار هکتار به صورت خرده مالکی و 12 هزار هکتار نیز توسط جهاد کشاورزی اجرا شده است.

وی با بیان اینکه تا کنون بیش از 14 هزار هکتار عملیات آبیاری تحت فشار اجرا شده و تا پایان سالجاری نیز 10 هزار هکتار دیگر نیز عملیاتی می شود، اظهار داشت: برای اجرای این طرح 35 میلیون ریال به ازای هر هکتار به کشاورزان از طریق بانک کشاورزی با حمایت صندوق توسعه کشاورزی کمک بلاعوض می شود.

اصغری با بیان اینکه از ابتدای اجرای طرح آبیاری مدرن تاکنون در استان 26 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در سطح اراضی استان اجرا شده، بیان داشت: در سالجاری با افزوده شدن 20 هزار هکتار در سالجاری این میزان به 46 هزار هکتار رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اراضی آبی دارای قابلیت اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار استان را 300 هزار هکتار دانست و افزود: تا پایان سالجاری 16 درصد از این اراضی به سیستم آبیاری تحت فشار تجهیز می شوند.

وی از در دست مطالعه و اجرا بودن اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در 13 هزار هکتار از اراضی واقع در شبکه های مدرن خبر داد و گفت: امسال برای اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار در آذربایجان غربی 270 میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده که از طریق بانک کشاورزی و صندوق توسعه بخش کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

این مسئول اظهار داشت: استفاده از روش‌های مناسب آبیاری تحت فشار می تواند راندمان آبیاری در اراضی کشاورزی را به میزان 70 تا 75 درصد افزایش دهد.