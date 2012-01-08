اعلام اولویتهای حماس و شرط شرکت در انتخابات/ یک مبارز فلسطینی شهید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای از شهادت یکی از اعضای خود در نوار غزه خبر داد.

در این بیانیه آمده است : "جهاد انور حبیب" 22 ساله از ساکنان منطقه "الشجاعیه" در شرق غزه در یک ماموریت جهادی بامداد امروز به شهادت رسید.

خبر دیگر اینکه در درگیریهای شب گذشته میان اشغالگران و جوانان فلسطینی در برخی مناطق بیت المقدس شرقی، اشغالگران با گلوله جنگی به فلسطینی ها حمله کردند.

شاهدان عینی گزارش دادند: درگیری زمانی آغاز شد که گروهی از شهرک نشینان شروع به آزار و اذیت یک زن فلسطینی کردند که جوانان فلسطینی برای دفاع این زن وارد عمل شدند و با سنگ به سوی شهرک نشینان حمله کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی اقدام به تیراندازی هوایی با گلوله های جنگی کردند.

اشغالگران همچنین شب گذشته محمد ابوناب 21 ساله را در روستای "سلوان" در جنوب بیت المقدس بازداشت کردند. در منطقه شیخ جراح و سلوان، نظامیان اسرائیلی با گلوله جنگی به فلسطینی ها حمله کردند.

از سوی دیگر "محمود الزهار" از رهبران حماس گفت : آشتی ملی و اتحاد مجدد کرانه باختری و نوار غزه در راس اولویتهای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) است.

وی اظهار داشت : پرونده زندانیان سیاسی و کندی در روند اجرای توافقنامه قاهره تردیدهایی را به وجود آورده است، ولی ما به آشتی ملی و اجرای بندهای آن پایبندیم.

الزهار بیان کرد: حماس به شرطی در انتخابات آینده فلسطین شرکت می کند که تقلبی در آن نشود و نتایج آن مورد پذیرش همه گروهها باشد.

وی با اشاره به مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی در اردن گفت : مقاومت تنها راه توقف شهرک سازی و پایان اشغال است.