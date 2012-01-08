14ستاد انتخابات شهر اصفهان در شهرداریها واقع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله کفیل ظهر یکشنبه در نشست اعضای ستاد 19 گانه شهرستان اصفهان با تاکید بر اینکه اصفهان به عنوان مرکز ستاد انتخابات و با داشتن دو میلیون نفر جمعیت در انتخابات بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: حجم کار بسیار گسترده است و نزدیک به یک‌چهارم نمایندگان مربوط به اصفهان و 40 درصد کار مربوط به شهرستان اصفهان است.

وی با بیان اینکه به پنج حوزه فرعی در شرق اصفهان وجود دارد، افزود: شهرستان اصفهان در دوره قبل در بخش مرکزی 16 ستاد داشت و در این دوره 19 ستاد که در این دوره تغییر ساختار تطبیق ستادها بر اساس مناطق شهرداریهاست.

فرماندار اصفهان تصریح کرد: 14 ستاد در شهر اصفهان، یک حوزه خوراسگان، یک حوزه بهارستان، یک حوزه بخش مرکزی براآن‌شمالی و یک حوزه براآن‌جنوبی و یک ستاد سیار دایر می‌شود و در مجموع ستاد 19 گانه مجری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان اصفهان را تشکیل می‌دهند.

فرماندار اصفهان با تاکید به این نکته که ستاد تطبیق داده شده به مرکز حوزه انتخابی حداقل 15 شعبه و حداکثر 50 شعبه اخذ رای دارد، اضافه کرد: ستاد 19 گانه باید بر شعبات خود مدیریت و نظارت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه محل ستادها در شهرداریها واقع شده، ادامه داد: ستاد شماره یک در مسجد لبنان و سایر ستادها در شهرداری‌ها و با یک ساختار سازمانی تعریف شده است.

کفیل اجزای مستقر در ستاد را مهم‌ترین رکن به عنوان مسئولان ستاد و نماینده فرماندار در ستاد برشمرد و گفت: نماینده یا نمایندگانی از هیئت نظارت، مسئولان رده بالای نظارت و نیروهای نظامی مستقر رده‌های هم‌عرض هم هستند که مسئولان ستاد نسبت به این موضوع باید اشراف و نحوه تعامل بین این اعضا را برقرار کنند.

وی اعضای پای صندوق‌های رای را حداقل پنج و حداکثر هفت نفر برشمرد و ادامه داد: دو نفر کاربر، یک نفر مسئول شعبه، یک نفر نایب‌رئیس و سه نفر منشی هستند.

فرماندار بیان داشت: افرادی که انتخاب می‌کنید باید سعه صدر و امانت دار واقعی باشند و گرایش خاصی به نامزدها نداشته و علاقه فردی خود را اعمال نکنند.

وی تاکید کرد: ظرف 10روز باید این اعضا معرفی شوند تا بتوان برای بهمن‌ماه برنامه‌ریزی آموزشی را تدارک و اعلام آمادگی کرد.

کفیل در ادامه صحبت‌های خود به محل استقرار شعب و امکانات مورد نیاز اشاره کرد و گفت: دو خط تلفن برای هر شعبه تا پایان بهمن‌ماه تحویل داده‌می‌شود.

وی اضافه کرد: امکانات و فهرست نیازمندیها را به غیر از امکانات تخصصی که تا زمان انتخابات تهیه و تحویل داده‌شود به فرمانداری اعلام کنید.

فرماندار اصفهان ضمن تشریح جزئیات روند انتخابات تا زمان لحظه آغاز انتخابات تصریح کرد: مسائل امنیتی از مسائل مهمی است که در این دوره بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: باید این نکته اساسی را در نظر گرفت که راه‌هایی که جزو فرضیه‌هایی برای نیروهای دشمن به منظور مسدود کردن انتخابات است را شناسایی کرد و جلوی فعالیت آنها را گرفت.

کفیل هدف از برگزاری این نشست را تشریح ساختار انتخابات نهمین دوره برشمرد و گفت: قصد داریم در این جلسه از نظرات و پیشنهادات سایر اعضای این نشست در مورد بهتر برگزار شدن انتخابات استفاده کنیم.