کشف دو میلیارد ریال کالای قاچاق در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین حسین زاده با اشاره به مبارزات با پدیده قاچاق کالادر سطح استان اظهار داشت: طرح های متعددی توسط ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز این پلیس به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در طرحی با همین محور که 11 ساعت به طول انجامید ماموران حین گشتزنی در سطح حوزه استحفاظی خود به دو دستگاه خودرو مشکوک وآنها را متوقف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: در بازرسی از خودروهای یاد شده ماموران بیش از 28 هزار قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

وی بیان داشت: در این رابطه چهار نفر قاچاقچی کالا دستگیر و دو دستگاه خودرو نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ حسین زاده اضافه کرد: این کالاها که اغلب تقلبی و به روش های غیر بهداشتی و در شرایطی بسیار نامطلوب تهیه شده، طبق ارزیابی کارشناسان گمرک ارزشی نزدیک به دو میلیارد ریال دارد.

وی در پایان با بیان اینکه این اقلام تحویل اداره گمرک استان شده، یادآور شد: متهمان به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

