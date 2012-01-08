100 مگاوات نیروگاه بادی امسال در قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف جبارزاده ظهر یکشنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین اظهارداشت: در تولید نیروگاههای پراکنده برق 30 مگاوات انرژی نیروگاهی آماده بهره برداری خواهد شد و 100 مگاوات هم تا پایان امسال افتتاح می شود.

اجرای 60 میلیارد تومان پروژه فوق توزیع وی افزود: در سه سال اخیر پنج پروژه فوق توزیع اجرا شده و در دهه فجر امسال هم پنج پست انتقال فوق توزیع به بهره برداری رسیده است.

جبارزاده از اجرای 60 میلیارد تومان پروژه توزیع و فوق توزیع در استان خبرداد و بیان کرد: سه هزار مگاوات پروژه نیروگاهی در دست احداث است و احداث پست دائمی برق در منطقه صنعتی خرمدشت بیش از پنج میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

جبارزاده که به نمایندگی از شرکتهای وابسته به وزارت نیرو در استان سخن می گفت، تصریح کرد: هشت مجتمع آبرسانی روستایی از محل مصوبات سفر رئیس جمهور مقرر شده تا با 300 میلیارد ریال اعتبار در طول سه سال اجرایی شود که 70 درصد هزینه ها از محل اعتبارات وزارتخانه و 30 درصد استانی تامین خواهد شد.

وی گفت: قرار بود مبلغ 10 میلیارد تومان به طرح های آبفای شهری داده شود که هفت میلیارد تومان آن مصوب و 3.5 میلیارد تومان پرداخت شده که با حمایت استان امیدواریم روند کارها شتاب بیشتری گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یادآورشد: چهار پروژه شرکت آب منطقه ای شامل سد بالاخانلو، تکمیل مطالعات استفاده از پساب تصفیه خانه ها، مرحله دوم انتقال آب شرب بیدستان به قزوین و شبکه آبیاری بالاخانلو در دست اجراست که نیازمند پشتیبانی و پیگیری استانی است.

این مسئول بیان کرد: 11 پروژه سفر اول شرکت آب منطقه ای قزوین و پنج طرح سفر دوم 100 درصد اجرایی شده، از هفت مصوبه سفر دور سوم تاکنون چهار پروژه به طور 100 درصد، یک پروژه 50 درصد و یک پروژه نیز از 60 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.