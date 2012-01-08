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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۱۹

سردار نصرتی:

رشد امنیت سرمایه گذاری در مناطق مرزی ضروری است

رشد امنیت سرمایه گذاری در مناطق مرزی ضروری است

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی آذربایجان غربی بر لزوم رشد امنیت سرمایه گذاری در مناطق مرزی با هدف کاهش میزان قاچاق تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی نصرتی در برنامه توسعه پایدار صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی افزود: رشد امنیت سرمایه گذاری در مناطق مرزی، ایجاد اشتغال پایدار در بین مرزنشینان و بهبود وضعیت مرزها می تواند از سو استفاده دشمنان و برخی افراد سودجو در این مناطق جلوگیری کرده و مانع ورود قاچاق به کشور شود.

وی افزایش کیفیت کالاهای داخلی را از جمله راهکارهای مهم مقابله با قاچاق عنوان کرد و بیان داشت: همچنین فرهنگسازی و ارائه آموزشهای همگانی از دیگر عوامل مهم در کاهش استفاده مردم از کالاهای غیرمجاز و قاچاق است.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی اظهار داشت: رسانه ها به ویژه صدا و سیما می توانند در این مسیر نقش خوبی را ایفا کرده و در ترغیب و تشویق مردم نسبت به استفاده از کالاهای ایرانی و مجاز بسیار موثر باشند.

سردارنصرتی بر اتخاذ تدابیر و مجازاتهای سخت علیه افراد سودجو و قاچاقچیان تاکید کرد و گفت: باید ضمن اعطای امتیازات به مرزنشینان، با تمام توان در مقابل ورود کالاهای قاچاق به کشور از طرق مختلف ایستاد و حربه دشمنان را خنثی کرد.

این مسئول در پایان بر عزم جدی انتظامی آذربایجان غربی در برقراری امنیت اقتصادی در استان اشاره کرد و. افزود: نیروی انتظامی استان برای مقابله با کالای قاچاق مصمم بوده و با متخلفان و مجرمان به شدت برخورد می کند.

کد مطلب 1504583

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