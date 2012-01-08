رشد امنیت سرمایه گذاری در مناطق مرزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی نصرتی در برنامه توسعه پایدار صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی افزود: رشد امنیت سرمایه گذاری در مناطق مرزی، ایجاد اشتغال پایدار در بین مرزنشینان و بهبود وضعیت مرزها می تواند از سو استفاده دشمنان و برخی افراد سودجو در این مناطق جلوگیری کرده و مانع ورود قاچاق به کشور شود.

وی افزایش کیفیت کالاهای داخلی را از جمله راهکارهای مهم مقابله با قاچاق عنوان کرد و بیان داشت: همچنین فرهنگسازی و ارائه آموزشهای همگانی از دیگر عوامل مهم در کاهش استفاده مردم از کالاهای غیرمجاز و قاچاق است.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی اظهار داشت: رسانه ها به ویژه صدا و سیما می توانند در این مسیر نقش خوبی را ایفا کرده و در ترغیب و تشویق مردم نسبت به استفاده از کالاهای ایرانی و مجاز بسیار موثر باشند.

سردارنصرتی بر اتخاذ تدابیر و مجازاتهای سخت علیه افراد سودجو و قاچاقچیان تاکید کرد و گفت: باید ضمن اعطای امتیازات به مرزنشینان، با تمام توان در مقابل ورود کالاهای قاچاق به کشور از طرق مختلف ایستاد و حربه دشمنان را خنثی کرد.

این مسئول در پایان بر عزم جدی انتظامی آذربایجان غربی در برقراری امنیت اقتصادی در استان اشاره کرد و. افزود: نیروی انتظامی استان برای مقابله با کالای قاچاق مصمم بوده و با متخلفان و مجرمان به شدت برخورد می کند.