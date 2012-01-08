به گزارش خبرنگار مهر، کریم حسینآبادی ظهر یکشنبه در بازدید از کارگاههای مزاحم در سطح شهر برازجان اظهار داشت: پراکندگی این کارگاهها یکی از مشکلات شهرداریها در سراسر کشور است و به زودی نسبت به رفع این مشکلات اقدام خواهیم کرد.
وی از کلنگزنی طرح جایگاه کارگاههای مزاحم خبر داد و گفت: این طرح یکی از بزرگترین طرحهای عمرانی است که شهرداری برازجان در این زمینه در سطح استان بوشهر پیشتاز است.
شهردار برازجان به اجرای چنین طرحی در کشورهایی چون مالزی، قطر و چند کشور اروپایی اشاره کرد و افزود: در سطح کشور نیز تنها در چند شهر بزرگ این طرح پیادهسازی شده است.
وی اضافه کرد: این طرح به صورت علمی برنامهریزی شده و اجرای آن بازتاب و بازخورد فرهنگی و اجتماعی مناسبی در سالهای اینده خواهد داشت که نتیجه آن را به زودی خواهیم دید.
حسینآبادی توجه به زیباسازی شهر و مبلمان شهری را از اولویتهای کاری شهرداری برازجان معرفی کرد و گفت: با اجرای برنامههای شهرداری در این زمینه، شاهد چهره زیباتری از شهر برازجان خواهیم بود.
در این بازدید اعضای شورای شهر برازجان نیز حضور داشتند و از نزدیک در جریان پروژههای عمرانی شهر قرار گرفتند.
دشتستان - خبرگزاری مهر: شهردار برازجان از راهاندازی جایگاه کارگاههای مزاحم در برازجان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، کریم حسینآبادی ظهر یکشنبه در بازدید از کارگاههای مزاحم در سطح شهر برازجان اظهار داشت: پراکندگی این کارگاهها یکی از مشکلات شهرداریها در سراسر کشور است و به زودی نسبت به رفع این مشکلات اقدام خواهیم کرد.
نظر شما