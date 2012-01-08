مرحله نخست طرح رتبه بندی روزنامه نگاران اصفهانی اجرا می شود

منصور گلناری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مرحله نخست طرح رتبهبندی روزنامهنگاران اصفهانی خبر داد و اظهارداشت: در این جلسه فرمهای سری نخست طرح رتبهبندی روزنامهنگاران توزیع میشود که دارای آیتمهای مختلفی است که افراد با پر کردن این آیتمها میتوانند رتبه و درجه مهارت خود را به صورت محرمانه دریافت کنند.
وی افزود: با این طرح بانک اطلاعاتی از میزان مهارت و تخصص خبرنگاران تهیهو رتبه و جایگاه خبرنگاران در جامعه مطبوعاتی مشخص می شود.
دبیر خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان تصریح کرد: علاوه بر پر کردن فرم مربوطه آزمون کتبی و نیز مصاحبه از افراد متناسب با درج میزان فعالیتها گرفته و توسط کمیته ارزیابی فرد مور نظر ارزیابی میشود.
وی بیان داشت: صحت اطلاعات مندرج در فرمهای سوابق کاری جمعآوری و راست آزمایی میشود.
گلناری ادامه داد: مجمع عمومی خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان هر شش ماه یک بار تشکیل میشود.
وی گفت: در این نشست خبرنگاران عضو خانه مطبوعات و نیز خبرنگارانی که هنوز کارت عضویت نگرفتهاند میتوانند حضور داشته باشند.
دبیر خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان به اهم برنامه های این جلسه اشاره کرد و افزود: در این برنامه علاوه بر ارائه گزارش عملکرد خانه مطبوعات در این دوره برنامههای جدیدی نیز داریم.
وی تاکید کرد: این مجمع در روز 26 دی ماه ساعت 15 در محل سالن اجتماعات اداره کل راه و ترابری استان اصفهان برگزار و حضور خبرنگاران در این جلسه الزامی است.
گلناری بیان داشت: همزمان با برگزاری این جلسه 30 نفر از اعضای جدید خانه مطبوعات و خبرنگاران کارت عضویت خانه مطبوعات و خبرنگاران خود را دریافت میکنند.
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