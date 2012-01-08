مشکل آب آشامیدنی 5 روستای جنوب پلدختر/ کیفیت آب مطلوب نیست

بخشدار مرکزی پلدختر در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: خشکسالیهای چند سال اخیر روی میزان دبی چاه آب آشامیدنی روستاهای جنوب شهرستان پلدختر تاثیرگذار بوده است به طوریکه به روستاهایی همچون دره خزینه، آخور رخش، چم گز، چم گرداب و جلوگیری به وسیله تانکر آبرسانی سیار توسط آب و فاضلاب روستایی صورت می گیرد.

اصغر قهرمانی افزود: با مطالعه و حفر یک حلقه چاه در سال 88 برای تامین آب آشامیدنی روستاها اقدام شده که متاسفانه چاه مورد نظر در روستای دره خزینه که 5 روستا را تحت پوشش دارد فاقد آبدهی مناسب بوده است.

وی تصریح کرد: در سال 89 نیز بعد از مطالعه و کار کارشناسی اقدام به حفر یک حلقه چاه در دره خزینه شد که دبی آب چاه بالا بود ولی متاسفانه از نظر کیفیت مناسب نیست و آزمایشاتی که توسط دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام گرفت نشان دهنده سختی بالای آب آشامیدنی چاه دره خزینه است.

بخشدار مرکزی پلدختر گفت: 5 روستای جنوب پلدختر با جمعیتی بالغ بر دو هزار نفر با این مشکل آب آشامیدنی مواجه هستند که این امر اعتراضاتی را به دنبال داشته است.

قهرمانی ادامه داد: در این راستا جلسه ای با حضور فرماندار شهرستان پلدختر، مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان لرستان و دهیار و شورای اسلامی این 5 روستا در آبان ماه سال جاری تشکیل شد که با تاکید فرماندار و مدیرعامل قول مساعد برای رفع مشکل بعد از ارائه راهکارهای مناسب از طریق کارشناسان مربوطه داده شد.

وی با اشاره به مشکل وجود آب شیرین در منطقه، گفت: عملیات اجرایی پروژه دره خزینه در سال 88 با حفر یک حلقه چاه آغاز شد که بی نتیجه ماند و به آب نرسید و مجدد در سال 89 حلقه دوم (کنونی) حفر و به بهره برداری رسید.

وی میزان اعتبار این پروژه را 500 میلیون تومان از محل اعتبارات ستاد حوادث و خشکسالی آب و فاضلاب روستایی استان عنوان کرد و افزود: طبق اعلام آب و فاضلاب روستایی لرستان دو برنامه در دستور کار قرار دارد اول این که در صورت امکان دستگاهی بر روی چاه روستای دره خزینه تعبیه شود تا آب را به صورت بهداشتی و قابل آشامیدن تحویل اهالی 5 روستا نماید و دوم اینکه به دنبال مطالعه و تامین آب روستاها از نقطه ای مناسب هستیم تا بتوان مشکل آنها را حل کرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدختر نیز نامناسب بودن کیفیت آب آشامیدنی چاه روستای "دره خزینه" را تایید کرد و گفت: لازم است در خصوص تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی و با کیقیت برای اهالی 5 روستای جنوب شهرستان پلدختر تدابیری اندیشید.

دکتر فرهاد پارسا از ارائه اطلاعات پیرامون کیفیت آب آشامیدنی چاه دره خزینه خودداری کرد و به این جمله بسنده کرد که با برگزاری کارگروه ویژه در این زمینه اقدام کارشناسی به عمل خواهد آمد.

به هر روی با توجه به پیگیری هایی که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان داشته است امید می رود هرچه سریعتر مشکل این روستاها رفع شود.