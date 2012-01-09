برخی از استعلامات سرمایه گذاری در فارس مبنای قانونی ندارد

محمد صادق حمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه استعلامات باعث کندی روند سرمایه گذاری در فارس شده، گفت: یکی از دلایل کندی روند سرمایه گذاری در استان فارس وجود استعلامات متعدد از سوی سازمانهای مختلف است.

وی ادامه داد: این استعلامات در حالی انجام می شود که برخی از آنان هیچگونه مبنای قانونی ندارند و تنها بر اساس سلایق مختلف اعمال می شود.

رئیس انجمن مدیران صنایع استان فارس با اشاره به اینکه مرور زمان باعث شده که استعلامهای غیر قانونی حکم قانونی به خود گیرند، تصریح کرد: زمانی یک نفر در اداره ای بر اساس سلیقه شخصی دستور گرفتن استعلامی خاص برای سرمایه گذاری را داده و این دستور پس از گذشت سالها به شکل قانون در آمده و چنان از سوی کارمندان و کارشناسان اجرا می شود که گویی عین قانون است.

حمیدیان تاکید کرد: باید گروهی مشخص شود که اینگونه استعلامها را مشخص و درراستای حذف آنان اقدام کنند تا وضعیت روند سرمایه گذاری در استان فارس رونق گیرد.

رئیس انجمن مدیران صنایع استان فارس ادامه داد: یکی از چالشهای بزرگ سرمایه گذاری در استان فارس عدم پاسخگویی در زمانی مشخص به استعلامهاست که در این راستا چنانچه این مشکلات برطرف نشود همچنان با عدم استقبال سرمایه گذاران برای حضور در استان فارس مواجه خواهیم شد.