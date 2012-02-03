برگزاری اولین نشست رسمی 3 جانبه دستمزد/ مزد"فصلی"منتفی است

ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر از برگزاری اولین نشست رسمی 3 جانبه برای بررسی پیشنهادات و کارشناسی بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور با حضور مقامات کانون های 3 جانبه عالی کارگری کشور خبر داد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور اظهار داشت: قرار است در این جلسه مباحث مختلف مربوط به نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران مورد بررسی قرار گیرد.

فتح الهی همچنین از بررسی سناریوهای مختلف کارگران برای تدوین پیشنهاد نهایی دستمزد سال آینده کارگران و ارائه آن به شورای عالی کار خبر داد و بیان داشت: به زودی مقدمات نشست های رسمی دستمزدی فراهم خواهد شد.

این مقام مسئول کارگری کشور خاطر نشان کرد: تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران در حال حاضر صرفا بر اساس ماده 41 قانون کار و طبق روال سال های گذشته از طریق استعلام نرخ تورم بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار تعیین خواهد شد.

وی هرگونه تاثیرپذیری حداقل دستمزد سال آینده کارگران از پیشنهادات دولت در ماده پیشنهادی 41 اصلاح قانون کار را رد کرد و گفت: تا قبل از نهایی شدن اصلاحات قانون کار، هرگونه تغییر در نحوه تعیین حداقل دستمزد منتفی است.

نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری، این مطلب را هم افزود که از طریق برگزاری نشست های مقدماتی مزد، زمینه تدوین سناریوی نهایی کارگران فراهم خواهد شد.

فتح الهی همچنین احتمال تعیین حداقل دستمزد کارگران را به صورت فصلی منتفی و در حد یک پیشنهاد غیرقابل اجرا دانست و افزود: ایجاد اینگونه شرایط به نفع کارگران نخواهد بود و باعث کاهش حمایت قانون از جامعه کار می شود.

به گزارش مهر، تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران از طریق برگزاری نشستهای سه جانبه دولت، کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار صورت می گیرد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار از طریق دریافت پیشنهادات و کارشناسی های کارگران و کارفرمایان و همچنین دریافت آخرین نرخ تورم از بانک مرکزی مصوبه سال جدید حداقل دستمزد کارگران و همچنین حداقلهای سایر سطوح مزدی را تعیین و ارائه می کند.

آخرین حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران مربوط به سال جاری بوده است که با افزایش 9 درصدی نسبت به سال گذشته، 330 هزار و 300 تومان تعیین شده بود.