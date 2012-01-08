25 هزار هکتار دشت قزوین زیر کشت آبیاری تحت فشار می رود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفری، ظهر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور احمد عجم استاندار، مجید نادری معاون برنامه ریزی و مدیران دستگاههای اجرایی در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: 11 اولویت در برنامه های سال جاری در بخش کشاورزی پیش بینی شده است که با تامین اعتبارات اجرا می شود.

وی افزود: طرح آبیاری مدرن و تحت فشار در اراضی باغی و زراعی، طرح زهکشی در اراضی شوره زار، اتمام عملیات سد شاکین، چنگوره، پرسپانچ، نوسازی باغات سنتی انگور، توسعه باغات زیتون در اراضی شیب دار، اجرای شبکه راهبردی پایش اقلیم کشاورزی، توسعه آبزی پروری و اصلاح سیستم سوخت مرغداری و دامداری ها و ترویج روش های آی پی ام در مبارزه با آفات و بیماری علفهای هرز از جمله این برنامه هاست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: در سه دوره قبلی سفر رئیس جمهور مصوبات ارزشمندی مبتنی بر تفکر نوین کشاورزی به تصویب رسید که به توسعه پایدار کشاورزی استان کمک خواهد کرد.

این مسئول یادآورشد: استان قزوین با داشتن موقعیت خاص کشاورزی در دامداری در ردیف 9 استان کشور، انگور، زغال اخته رتبه اول، زیتون رده دوم و محصولات باغی مانند هلو و شلیل در رده سوم جای دارد و در صنعت طیور و تولید تخم مرغ نیز سوم کشوری است.

وی گفت: در زراعت در رده چهارم و تولید ذرت علوفه ای هم اول هستیم و با توسعه صنایع تبدیلی تلاش می کنیم فعالیتها شتاب بیشتری گیرد.

29 میلیون مترمکعب صرفه جویی آب

صفری از اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف در بخش کشاورزی استان خبر داد و افزود: تا سال 86 فقط حدود 9 هزار هکتار از اراضی استان تحت پوشش شبکه آبیاری قرار داشت که این روند در سال 88 به میزان 15 هزار هکتار و در سال جاری به 25 هزار و 500 هکتار و حدود سه برابر افزایش یافته است.

وی گفت: با اجرای طرح آبیاری تحت فشار زمینه صرفه جویی سالانه 29 میلیون و 800 هزار مترمکعب آب در بخش کشاورزی فراهم شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: 20 هزار هکتار پروژه نیز آماده اجرای آبیاری تحت فشار است که شش هزار و 600 هکتار وارد فاز اجرایی شده و تا 15 هکتار عملیاتی خواهد شد که با اجرای این کار از چهار حلقه آب به طور متوسط تعداد سه حلقه چاه مسدود می شود.

وی اظهارامیدواری کرد با اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف سوخت و آب در بخش کشاورزی زمینه کاهش هزینه و ارتقاء بهره وری در تولید فراهم شود.