اجلاس معاونان و مدیران آموزشی واحدها و مراکز دانشگاه آزاد در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان باا شاره به حرکت روبه رشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان طی بیش از 26 سال گذشته، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در سال 1364 مثل همه واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت خود را تقریبا از صفر شروع کرد.

اصغر پرتوی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان اکنون در دومجموعه بزرگ آموزشی هفت و 40 هکتاری با بیش از 135 هزار مترمربع فضای مسقف آموزشی و رفاهی، بیش از 13 هزار دانشجوی درحال تحصیل، بیش از 120 رشته تحصیلی در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و 310 عضو هیئت علمی تمام وقت فعالیت می کند.

وی ادامه داد: این دانشگاه با تربیت بیش از30 هزار فارغ التحصیل و تجهیزات علمی، آموزشی، پژوهشی و رفاهی بزرگترین مجموعه آموزش عالی استان زنجان است.

پرتوی با اشاره به طرح توسعه آتی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان افزود: برای توسعه آتی واحد زنجان علاوه بر دومجموعه ذکر شده زمینی به مساحت حدود 100 هکتار در نظر گرفته شده است تا در صورت نیاز بتوان از آن در طرح توسعه دانشگاه استفاده کرد.

وی در تشریح تاثیر فعالیت موثر حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بر سایر حوزه ها افزود: حوزه معاونت آموزشی دانشگاهها بار اصلی دانشگاه را برعهده دارند، حرکت و پویایی این حوزه، پویایی سایر حوزه ها را در بر دارد و ایستایی و سکون در این حوزه می تواند فضای رخوت و سستی را بر مجموعه حاکم نماید.

پرتوی ادامه داد: حضور مسئولان معاونت آموزشی در مناطق مختلف ودیدار با معاونان ومدیران آموزشی سبب تسهیل درفرایند امور مربوط به این حوزه می گردد و فرصت مغتنمی برای رفع برخی ابهام ها و نقایص است.