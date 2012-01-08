دوره آموزش تخصصی بانوان تاثیرگذار لرستان برگزار شد

محمود خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دوره آموزش تخصصی بانوان تاثیرگذار در لرستان اظهار داشت: بانوان لرستانی در این دوره آموزشی با مهارت های زندگی آشنا شدند.

وی با بیان اینکه بیش از 150 نفر از بانوان تاثیر گذار جامعه در این دوره آموزشی شرکت کردند یادآور شد: زنان تاثیر گذار جامعه از جمله مداحان، مبلغان زن و قشر فعال در حوزه های فرهنگ دینی در این دوره شرکت کردند.

مسئول پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان ادامه داد: قشر عظیمی از جامعه را بانوان تشکیل می دهند که در تعامل با جامعه فعالیتهای مختلفی را انجام می دهند.

خرم آبادی تصریح کرد: آموزشهای مختلف به زنان موجب رشد و تعالی همه جانبه جامعه می شود.

وی با تاکید بر اینکه سازمان تبلیغات اسلامی به صورت متمرکز در بحث آموزشهای مختلف به بانوان و آقایان ورود پیدا کرده است افزود: این آموزشها شامل آشنایی با فرقه های انحرافی، مسائل فرهنگ دینی و شیوه های بیان احکام و آموزشهای دینی بوده است.

خرم آبادی با اشاره به اینکه این دوره آموزشی سومین دوره تخصصی بانوان است، یادآور شد: تعداد دوره های آموزشی برگزار شده در سازمان نسبت به سال گذشته بیش از 20 درصد افزایش داشته است.