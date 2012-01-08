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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۲۲

کرمی:

آزمون استخدامی شهرداریهای گیلان 22 دی ماه امسال برگزار می شود

آزمون استخدامی شهرداریهای گیلان 22 دی ماه امسال برگزار می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان گفت: آزمون استخدامی شهرداریهای گیلان پنجشنبه بیست و دوم دی ماه سال جاری در رشت برگزار می شود.

فرهاد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان شرکت در آزمون می توانند از دوشنبه 19 دی ماه با مراجعه به سایتhttp://register.omorshahrdari.ir  برای دریافت کارت ورود به جلسه امتحان اقدام کنند.
 
 وی همچنین اظهارداشت: زمان برگزاری این آزمون 25 آذر ماه امسال بود که به 27 دی ماه جاری موکول شده است.
 
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان گفت: آزمون استخدام پیمانی شهرداریهای گیلان همزمان با 15 استان کشور با همکاری وزارت کشور، استانداری گیلان و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و با اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برگزار می شود.
 
وی ادامه داد: از طریق این آزمون 679 نفر جذب شهرداریهای گیلان می شوند.
کد مطلب 1504654

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