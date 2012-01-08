آزمون استخدامی شهرداریهای گیلان 22 دی ماه امسال برگزار می شود

فرهاد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان شرکت در آزمون می توانند از دوشنبه 19 دی ماه با مراجعه به سایت http://register.omorshahrdari.ir برای دریافت کارت ورود به جلسه امتحان اقدام کنند .

وی همچنین اظهارداشت: زمان برگزاری این آزمون 25 آذر ماه امسال بود که به 27 دی ماه جاری موکول شده است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان گفت: آزمون استخدام پیمانی شهرداریهای گیلان همزمان با 15 استان کشور با همکاری وزارت کشور، استانداری گیلان و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و با اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برگزار می شود.