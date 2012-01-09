اولین فرهنگسرای شهرداری اراک 22 بهمن افتتاح می شود

سید مرتضی میری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق افزود: این فرهنگسرا مرمت شده سینما استقلال سینمای قدیمی اراک است که اقدامات عمرانی و بازسازی با روند خوبی در حال انجام است.

وی افزود: این مکان با مصوبه شورای اسلامی شهر به شهرداری واگذار شد تا از این سینمای قدیمی به عنوان اولین فرهنگسرای شهرداری استفاده شود و با توجه به رویکرد فرهنگی شورای دور سوم این فرهنگسرا در اولویت کاری اقدامات شهرداری قرار گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت 350 نفری این مکان افزود: فضایی که برای این فرهنگسرا در نظر گرفته شده بر این انگیزه استوار است که مکانی فرهنگی در اختیار عموم شهروندان قرار گیرد.

میری همچنین گفت: با توجه به فقدان و نبود فرهنگسرا در سطح شهر امیدواریم در سالهای آتی شاهد احداث فضاهای فرهنگی بیشتر در شهر باشیم.

