  1. استانها
  2. مرکزی
۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۳۸

میری به مهر خبر داد:

اولین فرهنگسرای شهرداری اراک 22 بهمن افتتاح می شود

اولین فرهنگسرای شهرداری اراک 22 بهمن افتتاح می شود

اراک - خبرگزاری مهر: شهردار اراک گفت: اولین فرهنگسرای شهرداری اراک از 11 بهمن آماده بهره برداری می شود و همزمان با 22 بهمن مراسم افتتاح آن با دیگر پروژه های دهه فجر شهرداری انجام خواهد شد.

سید مرتضی میری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق افزود: این فرهنگسرا مرمت شده سینما استقلال سینمای قدیمی اراک است که اقدامات عمرانی و بازسازی با روند خوبی در حال انجام است.

وی افزود: این مکان با مصوبه شورای اسلامی شهر به شهرداری واگذار شد تا از این سینمای قدیمی به عنوان اولین فرهنگسرای شهرداری استفاده شود و با توجه به رویکرد فرهنگی شورای دور سوم این فرهنگسرا در اولویت کاری اقدامات شهرداری قرار گرفت.
 
وی با اشاره به ظرفیت 350 نفری این مکان افزود: فضایی که برای این فرهنگسرا در نظر گرفته شده بر این انگیزه استوار است که مکانی فرهنگی در اختیار عموم شهروندان قرار گیرد.
 
میری همچنین گفت: با توجه به فقدان و نبود فرهنگسرا در سطح شهر امیدواریم در سالهای آتی شاهد احداث فضاهای فرهنگی بیشتر در شهر باشیم.
 
کد مطلب 1504661

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها