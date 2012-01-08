روزانه 100 واحد طرح مسکن مهر در مازندران بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول رسولی عصر یکشنبه در جلسه شورای مسکن مازندران در استانداری افزود: پیش بینی می شود تمامی پروژه های در دست احداث مسکن مهر در مازندران تا نیمه نخست سال 92 به بهره برداری برسد.

وی اظهار داشت: هم اکنون عدم تامین زیرساختهای آب، برق، گاز و تلفن در برخی شهرهای مجری طرح مسکن مهر در مازندران از مشکلات اجرایی طرح مسکن مهر در استان است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی مازندران با اشاره به اینکه 15 هزار واحد طرح مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر به بهره برداری رسیده است، تصریح کرد: 37 هزار و 200 واحد مسکونی در مراحل ساخت قرار دارد.

رسولی با بیان اینکه به طور میانگین روزانه 100 واحد مسکونی طرح مسکن مهر در مازندران به بهره برداری می رسد، یادآور شد: دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه های مسکن مهر در استان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تاکنون هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح مسکن مهر در استان هزینه شده است.

محمد رضا رحیمی نژاد، سرپرست شعب بانک مسکن مازندران با اشاره به اینکه 92 هزار واحد مسکن مهر در استان از تسهیلات بانک مسکن ساخته شده است، اظهار داشت: تاکنون 13 هزار و 400 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در مازندران پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه 3.82 درصد تسهیلات بانک مسکن در بخش مسکن مهر به مازندران اختصاص یافته است، افزود: میزان اعتبار تخصیصی بانک مسکن در استان در سه سال گذشته معادل 25 سال پس از انقلاب بوده است.