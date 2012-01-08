4 مرکز آموزش عالی در لرستان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن زمانیان در این رابطه با اشاره به راه اندازی این مراکز اظهار داشت: تمام تلاش ما در دانشگاه لرستان ارتقای سطح علمی این دانشگاه است.

وی ادامه داد: در این راستا مرکز آموزش عالی پسرانه پلدختر با تعداد 120 نفر دانشجو در 3 رشته مهندسی رایانه گرایش نرم افزار، مهندسی کشاورزی با گرایش گیاه پزشکی و مهندسی کشاورزی گرایش علوم باغبانی در بهمن ماه سال جاری کار خود را آغاز می کند.

رئیس دانشگاه لرستان ادامه داد: همچنین ریاست این مرکز آموزشی به دکتر رحیم میرنصوری از اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان واگذار شده است.

زمانیان افزود: همچنین مرکز آموزش عالی دخترانه کوهدشت با تعداد 80 نفر دانشجو در 2 رشته کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناسی ریاضی کاربردی در بهمن ماه سال جاری کار خود را آغاز خواهد کرد که دکتر امین جایدری از اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان به عنوان رئیس این مرکز منصوب شد.

وی یادآور شد: مرکز آموزش عالی دخترانه الشتر نیز با تعداد 80 نفر دانشجو در 2 رشته مهندسی رایانه گرایش نرم افزار و کارشناسی ریاضی کاربردی در بهمن ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز می کند.

رئیس دانشگاه لرستان بیان داشت: مسئولیت این مرکز بر عهده دکتر بهمن کرم الهی از اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان است.

زمانیان همچنین به راه اندازی مرکز آموزش عالی پسرانه دلفان اشاره کرد و گفت: این مرکز نیز با تعداد 80 نفر دانشجو در 2 رشته مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی و کارشناسی حسابداری در بهمن ماه سال جاری کار خود را آغاز می کند.

وی از منصوب شدن دکتر علی عباس رضایی نورآبادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان به عنوان رئیس مرکز آموزش عالی پسرانه دلفان خبر داد.

رئیس دانشگاه لرستان ابراز امیدواری کرد که در آینده ای نه چندان دور با تلاش و همت روسای این دانشگاهها شاهد ارتقاء کیفی و کمی این مراکز باشیم.