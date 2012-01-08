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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۵۶

احمدی:

برنامه " نگاه نو" ویژه انتخابات از سیمای سبز گلستان پخش می شود

برنامه " نگاه نو" ویژه انتخابات از سیمای سبز گلستان پخش می شود

آزادشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا و سیمای گلستان با اشاره به برنامه های آتی این مرکز گفت: برنامه "نگاه نو" به مناسبت انتخابات مجلس نهم از سیمای سبز استان پخش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی احمدی عصر یکشنبه در حاشیه نشست امامان جمعه استان افزود: همچنین برنامه " در سایه سار ایمان" با همکاری ائمه جمعه آماده پخش است.

مدیرکل صداو سیمای مرکز گلستان به نقش نخبگان، ائمه جمعه و روحانیون درمقابله با تهاجم فرهنگی اشاره کرد و افزود: دشمن به دنبال القای تفکر ناکارآمدی نظام است ومقابله با آن وظیفه همگان است.
 
مدیرکل صداو سیمای مرکز گلستان گفت: دشمن از مدت ها قبل جنگ نرم علیه نظام اسلامی را آغاز کرده و در این جنگ ساختار فکری مردم مورد هدف است.
 
وی افزود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری اولویت فرهنگی کشور باید مبارزه با جنگ نرم باشد.

وی گفت: دشمن با ایجاد شبیخون فرهنگی، نبض شریان جوامع را هدف گرفته است و پس از باورسوزی به باورسازی روی می آورد.

احمدی ادامه داد: دشمن باورها و ارزش های جامعه را مورد هدف قرار داده و پس از نابودی آن به دنبال جایگزینی باورها و ضدارزش های خود است.

مدیرکل صداو سیمای مرکز گلستان اضافه کرد: درجنگ نرم، دشمن "کارآمدی حکومت"، "سرمایه اجتماعی"، "اقتدار" و "جذابیت" را هدف قرار داده است.
کد مطلب 1504682

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