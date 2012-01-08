برنامه " نگاه نو" ویژه انتخابات از سیمای سبز گلستان پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی احمدی عصر یکشنبه در حاشیه نشست امامان جمعه استان افزود: همچنین برنامه " در سایه سار ایمان" با همکاری ائمه جمعه آماده پخش است.

مدیرکل صداو سیمای مرکز گلستان به نقش نخبگان، ائمه جمعه و روحانیون درمقابله با تهاجم فرهنگی اشاره کرد و افزود: دشمن به دنبال القای تفکر ناکارآمدی نظام است ومقابله با آن وظیفه همگان است.

مدیرکل صداو سیمای مرکز گلستان گفت: دشمن از مدت ها قبل جنگ نرم علیه نظام اسلامی را آغاز کرده و در این جنگ ساختار فکری مردم مورد هدف است.

وی افزود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری اولویت فرهنگی کشور باید مبارزه با جنگ نرم باشد.



وی گفت: دشمن با ایجاد شبیخون فرهنگی، نبض شریان جوامع را هدف گرفته است و پس از باورسوزی به باورسازی روی می آورد.



احمدی ادامه داد: دشمن باورها و ارزش های جامعه را مورد هدف قرار داده و پس از نابودی آن به دنبال جایگزینی باورها و ضدارزش های خود است.



مدیرکل صداو سیمای مرکز گلستان اضافه کرد: درجنگ نرم، دشمن "کارآمدی حکومت"، "سرمایه اجتماعی"، "اقتدار" و "جذابیت" را هدف قرار داده است.