محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر با اعلام اینکه از جمله اقدامات وزارت نیرو ذخیره سازی آب در زمان بارش است، گفت: در این رابطه از سالهای قبل تاکنون اقدامات وسیعی انجام شده است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه در سالجاری بالاترین ظرفیت در ذخیره سازی و ساخت مخازن سد به میزان 12 میلیارد متر مکعب یا به بهره برداری رسیده و یا آبگیری شده است، اظهار داشت: بهره گیری از نزولات آسمانی و بارشها، اقدامی است که مورد توجه قرار دارد.

عطارزاده با تاکید بر اینکه از 12 میلیارد مترمکعب مخازن ایجاد شده بخشی تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید، ادامه داد: امسال به عنوان سال خودکفایی ساخت و بهره برداری از سدها محسوب می شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود: اقدامات که تاکنون در زمینه سد سازی ها و ذخیره آب انجام شده، باعث کاهش فشار در خشکسالی ها شده است، ضمن اینکه تلاشهای زیادی شده که این حوزه به وضعیت تکمیلی بهره برداری از ذخایر در زمان بارشها برسد.

وی خاطر نشان کرد: در هر حال تاکنون حدود 135 سد در حال ساخت داریم و همین حدود نیز در دست مطالعه داریم، این پروژه ها با هدف ذخیره سازی و استحصال بارشها دنبال می شود.

به گفته عطارزاده، بستر مدیریت و برنامه ریزی در بخش آب با جدیت در حال پیگیری است. امیدواریم تا پایان برنامه پنجم توسعه بتوانیم طبق دستور رئیس جمهور تمام سدهای در دست احداث را تکمیل کنیم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در این زمینه که با وجود بیش از 570 سد در کشور هنوز سد سازی ها ادامه دارد، گفت: یک جمع بندی در زمینه استفاده از ذخایر آب وجود دارد و آن هم پتانسیل ذخیره سازی 130 میلیارد مترمکعب آب در مخازن زیرزمینی و یا سدهایی است که در دست اجرا داریم.