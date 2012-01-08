5000 جلد کتاب دینی در مساجد مازندران توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب ‌الله رمضانی در جمع خبرنگاران افزود: از سوی اداره‌کل تبلیغات اسلامی مازندران تعداد پنج هزار جلد کتاب با موضوعات دینی و مذهبی به 90 کتابخانه مساجد استان ارسال شد.

وی افزود: تفسیر، تاریخ، حدیث، اخلاق، ادبیات دینی، و کتابهای داستانی از جمله موضوعات مهم این کتابها است.

رمضانی با بیان اینکه اکثر کتب مورد استفاده در ایام تحصیل در راستای کتب آموزشی و درسی است، تصریح کرد: در زمینه فرهنگ مطالعه بویژه کتب مذهبی در جامعه نیازمند تبلیغات و اطلاع رسانی وسیعی از سوی رسانه ها بوده و با توجه به تلاش‌های دست‌اندرکاران این امر هنوز فرهنگ کتابخوانی در افراد جامعه درونی نشده است.

رمضانی با اشاره به اینکه یکی از راه‌ای گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی سهل‌الوصول بودن آن است، افزود: مؤسسات و مراکز فرهنگی باید در این زمینه کتاب‌هایی رابرای اقشار مختلف تهیه و در دسترس آنان قرار دهند و با برگزاری مسابقات فرهنگی کتابخوانی افراد را به سمت و سوی مطالعه کتاب دینی سوق دهند.

مسئول امور مساجد اداره‌کل تبلیغات اسلامی مازندران، اذعان داشت: زمانی ما می‌توانیم بگوییم فرهنگ کتاب و کتابخوانی در میان اقشار مختلف جامعه رایج شده که همه خانواده‌ها همان‌گونه که ویترین‌هایی با موضوعات مختلف در منازل خود دارند، کتابخانه حتی کوچکی را در محل زندگی خود فراهم کنند و برای آن اهمیتی خاص قائل شوند و یقیناً این امر نیازمند تبلیغات و فرهنگ سازی شایسته‌ای است.

وی با بیان اینکه جای کتابخانه در بیشتر خانه‌ها خالی است، اظهار داشت: خانواده ‌ها نباید به هزینه‌های کتب به دید هزینه اضافی نگاه کنند، بلکه باید باور داشته باشند که یکی از هزینه‌های ضروری و ویژه در کالای سرمایه ای محسوب می‌شود.